Al menos cinco detenidos y dos policías heridos en la manifestación por la educación en la Complutense

Cargas policiales durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una huelga indefinida para reclamar más recurso - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad en el marco de la concentración por la educación pública que tiene lugar esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid, donde los agentes han tenido que cargar contra los manifestantes.

Por el momento, a los detenidos se les acusa de este delito, si bien más tarde es posible que se incorpore el de desórdenes públicos. Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirman que al menos dos agentes de Policía han sufrido heridas leves causadas por los manifestantes.

Por su parte, organizaciones educativas han denunciado que la Policía ha cargado "salvaje e indiscriminadamente" desde primera hora en la concentración en la Complutense. Además, apuntan que algunos de los integrantes de la manifestación habrían resultado heridos.

La organización UCM por la Pública ha señalado directamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que acusan de haber "llenado" la universidad de policías que han "bloqueado el paso de los piquetes de huelga" y luego han "cargado salvaje e indiscriminadamente".

Vídeos publicados en redes sociales muestran el momento en el que unidades policiales cargan contra un grupo de manifestantes frente a la Facultad de Ciencias Químicas mientras se concentraban con banderas rojas y una pancarta en la que se podía leer el lema 'Universidad pública'.

La Educación Pública madrileña ha arrancado este miércoles su huelga con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y un breve corte de tráfico en el Paseo de la Castellana en plena hora punta.

Ademas, sindicatos como Comisiones Obreras (CC.OO.) ha confirmado piquetes en varios centros educativos de la región, como en el IES Satafi de Getafe; el IES Pío Baroja, en Leganés; el IES Nicolás Copérnico y el CEIP José Hierro, en Parla; el CEIP Pinocho, en Torrejón; o los IES Cervantes e Iturralde, en Arganzuela; y el Palomeras-Vallecas, todos estos en Madrid.