El Mercado de San Miguel cierra temporalmente por trabajos de conservación patrimonial

Archivo - Mercado de San Miguel - MERCADO DE SAN MIGUEL - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de San Miguel, ubicado en el centro de Madrid, permanece cerrado temporalmente desde el pasado 7 de enero para llevar a cabo obras de mejor y conservación del patrimonio histórico de cara a "generaciones futuras".

Esta "pausa" se lleva a cabo para "cuidar el patrimonio" y también "proteger" el legado de este espacio gastronómico y "parte de la memoria colectiva de la ciudad", apuntan los responsables de este espacio en un comunicado.

"Nuestro objetivo es garantizar que el Mercado siga siendo un punto de encuentro vivo y vibrante, fiel a su identidad y a su historia", han señalado estas mismas fuentes que, sin embargo, no especifican fecha estimada de regreso.

Desde el Mercado de San Miguel aseguran que volverán "muy pronto" a abrir sus puertas de nuevo para seguir "construyendo historias juntos". "Volveremos con más ganas que nunca. Gracias por vuestra comprensión, nos vemos pronto", remacha el escrito.