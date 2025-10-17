Mercedes Zarzalejo, nueva viceconsejera de Educación, deja su acta en la Asamblea y entra el alcalde de Los Molinos

Archivo - La diputada del PP en la Asamblea, Mercedes Zarzalejo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva viceconsejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha dejado su acta de diputada en la Asamblea de Madrid y ha dejado paso como nuevo parlamentario del PP al alcalde de Los Molinos, Antonio Coello Gómez-Rey.

Así lo han trasladado fuentes 'populares' a Europa Press, que han indicado que este jueves fue el último Pleno de la ahora viceconsejera de la Consejería que capitanea Emilio Viciana.

Zarzalejo ha jugado en estos dos años de legislatura papeles importantes para el Grupo Parlamentario Popular y también ha sido una persona de confianza de la Mesa de la Asamblea.

A ella, doctora en Derecho, le nombró el máximo órgano de la Cámara instructora de los procesos de sanción tanto a la exportavoz de Vox Rocío Monasterio --en el caso del doble voto-- como del diputado de Más Madrid Pablo Padilla por sus gestos similares a un francotirador mientras hablaba la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno.

Pero su mayor responsabilidad fue la de ser la portavoz de los 'populares' en la conocida como 'Comisión Begoña', que trataba de dilucidar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hacia Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora se incorpora a una Consejería que está elaborando una de las normas clave de este período de sesiones: la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC), que el PP adelantaba que llegaría "pronto" a la Cámara de Vallecas tras más de un año de trabajos.