Metro ampliará una hora su servicio entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio por la visita del Papa León XIV

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial impacto en Cibeles, plaza de Li - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la ampliación de una hora del servicio de Metro, hasta las 2.30 horas, entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio ante la "llegada masiva de ciudadanos de todo el mundo" por la visita del Papa León XIV a la capital.

"También va a haber un refuerzo de trenes atendiendo a la demanda, coincidiendo con la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y el entorno de la Castellana", ha detallado la dirigente madrileña en el encuentro informativo autonómico 'La España vertebrada', organizado por el diario 'El Mundo'.

Además, el suburbano aumentará hasta un 125% su servicio durante la visita del Papa León XIV en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, mientras que los autobuses interurbanos incrementarán su frecuencia para atender el desplazamiento de los peregrinos que se alojarán en distintos municipios, con una dotación adicional de 100 vehículos.

La dirigente madrileña ha recordado que a partir del 1 de junio se permitirá el pago directo con tarjeta bancaria de débito, crédito o prepago, tanto físicas como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, en las 303 estaciones de la red del suburbano de la capital.

El dispositivo contará con un incremento de personal en estaciones, mantenimiento y seguridad, más de 600 trabajadores movilizados, además de la ampliación del servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).