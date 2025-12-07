Metro invertirá más de 6,6 millones en la modernización e instalación de ascensores en la estación de Ventilla (L9)

Archivo - Estación de Metro de Ventilla (Línea 9) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid invertirá más de 6,6 millones de euros en la modernización e instalación de cuatro nuevos ascensores de la estación de Metro de Ventilla, en la Línea 9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey).

El Gobierno regional acaba de licitar el contrato de obras de implantación de ascensores en la estación de Ventilla de Metro por un importe de 6.689.223,76 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de doce meses, según la documentación consultada por Europa Press.

El contrato contempla la ejecución de dos pozos donde se ubicarán dos ascensores en cada uno y que comunicarán el nivel de superficie con el andén 1 y con el andén 2, además de la correspondiente salida de emergencia.

También la ejecución de nuevos vestíbulos a nivel de andenes en zonas de desembarco de los nuevos ascensores a implantar. La conexión entre estos pozos y los andenes se realiza mediante entronques en la caverna de la estación y la ejecución de las galerías correspondientes.

Una medida contemplada en el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028 de Metro, que tiene como objetivo ampliar las estaciones accesibles de su red del 70% actual a un 84%.

Vecinos de La Ventilla, en el barrio de Almenara del distrito de Tetuán, han protagonizado varias protestas al inicio del año para reclamar la instalación de ascensores en esta estación, ubicada a pocos metros de la sede social de la compañía metropolitana.

Según remarcaron, la llegada de ascensores a esta estación estaba prevista para 2025 pero que finalmente se ha retrasado hasta 2027.