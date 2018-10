Metro de Madrid detecta más trenes con amianto en la línea 1 y las unidades afectadas quedan paralizadas

Publicado 11/10/2018 20:03:12 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha detectado amiento en la pintura aislante en más trenes del modelo 2000A que prestan servicio en la línea 1, unidades que han quedado "cautelarmente paralizadas".

Según una circular interna del Área de Mantenimiento remitida a los trabajadores este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha localizado esta pintura con amianto en 13 unidades y nueve motores de una remesa de vehículos fabricados por CAF Zaragoza.

La pintura bituminosa con asbesto aplicada como aislante se aplicó para recubrimiento interior de los paneles de chapa en cabinas, así como en planchas metálicas bajo bastidor.

"Este recubrimiento de pintura bituminosa es su estado original es no friable (no emite fibras), si bien en estado degradado se puede convertir en friable, por lo que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo pueden verse afectados por la presencia del material con amianto detectado", recoge la circular.

Como en anteriores ocasiones, el Área de Mantenimiento adjunta fotografías de las tres localizaciones donde está presente esta pintura aislante y expone que, conforme a la normativa actual, se suspenden todos los trabajos de mantenimiento en estos vehículos.

"Cualquier actividad a realizar sobre las unidades cautelarmente paralizadas, incluidas las maniobras y movimientos, deberán ser autorizadas por el responsable de Mantenimiento", apostilla el documento.

El pasado lunes otra circular informaba de que se había detectado amianto en esta pintura aislante en 13 coches de este modelo de trenes. También se localizó en unidades de la línea 5 y 6 de Metro.

Metro sustituyó en septiembre ocho trenes que circulaban por la línea 5 tras haber detectado amianto en la pintura que recubre algunos elementos situados en los bajos de los coches y en la cabina, donde se encuentran tapados, según explicó entonces un portavoz de la compañía.

También remarcó que el hecho de que esa pintura hubiera un "pequeño porcentaje" de amianto no ha supuesto ningún riesgo para trabajadores ni viajeros, ya que además de no tener acceso a los elementos que recubría dicha pintura, el estado de la misma era no friable, es decir, que no emitía fibras.

Por su parte, diversos sindicatos con representación en Metro alertaron la semana pasada de los problemas que implicaría para la programación de trenes que se localizaran más unidades con amianto. En este sentido, advertían de la posibilidad de que se produjeran aglomeraciones en las instalaciones.

Ante este nuevo hallazgo de unidades con amianto en la línea 1, fuentes sindicales auguran a Europa Press que habrá verdaderas dificultades para poder dar el servicio

La Comunidad de Madrid anunció el jueves pasado que comprará 60 nuevos trenes en Metro de Madrid y contratará a más conductores para atender el incremento de demanda que está experimentando Metro de Madrid.

La previsión es iniciar en 2019 los procesos de licitación para adquirir 60 nuevos trenes, 32 de los cuales irán destinados a la sustitución de unidades más antiguas y 28 para reforzar el servicio donde sea necesario.

UN DIRECTOR DE METRO REMARCÓ

El director general de Explotación Ferroviaria de Metro de Madrid, Carlos Cuadrado, señaló ayer que las frecuencias del suburbano en hora punta no corren riesgo y que hay medios para cumplir con las tablas marcadas (310 unidades en esa franja horaria) pese a que hay trenes paralizados por la presencia de amianto.

Durante su intervención en la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano de la Asamblea de Madrid, este cargo de la compañía dijo que desde 2017 se paralizaron por esta causa aproximadamente 43 trenes y que una vez realizada las labores vuelven a servicio, sin saber precisar cuántos de este número ya prestan servicio.

"Según se reparan van entrando", remachó este directivo para indicar que el hecho de que un tren no esté completamente desamiantado no significa que no pueda circular por las instalaciones de Metro.