Metro ofrece visitas gratuitas y guiadas a la muestra 'Las sedes de Metro' y a la Nave de Motores de Pacífico

Archivo - Fachada de la nueva sede del Metro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid se ha sumado al proyecto 'Madrid Otra Mirada' del Ayuntamiento de Madrid con visitas gratuitas y guiadas a la exposición 'Las sedes de Metro', ubicada en la actual sede social de la compañía, y a Nave de Motores de Pacífico.

En concreto, desde este martes hasta el viernes día 16 se podrá visitar en la sede de la compañía de Avenida de Asturias la muestra 'Las sedes de Metro' (de 10 a 14 horas), mientras que la Nave de Motores permanecerá abierta a visitantes desde el viernes 16 hasta el domingo 18 (el viernes en horario de 16 a 20 horas; el sábado 17, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, y el domingo 18, de 10 a 14 horas).

Las visitas son guiadas y gratuitas. Para poder acceder a ellas, hay que apuntarse a través de la web de los museos de Metro www.museosmetromadrid.es.

QUÉ SE PUEDE VER

La exposición 'Las sedes de Metro' permite descubrir más de un siglo de transformación urbana a través de los diferentes edificios que han albergado las sedes centrales de Metro desde su creación. Bajo el título 'Las Sedes de Metro. Un recorrido por el desarrollo urbano de Madrid', la muestra invita a conocer la evolución de la capital tomando como hilo conductor los espacios desde los que se ha dirigido una de las infraestructuras que más ha contribuido a su crecimiento y articulación territorial.

La selección reúne documentación histórica, planos originales, fotografías y distintos recursos visuales que permiten seguir la expansión de la red y su influencia en el desarrollo de la ciudad. Cada una de las sedes constituye, además, un reflejo de su tiempo, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde su integración en una ciudad en constante cambio.

Entre las piezas más destacadas figuran dos maquetas de gran formato. La primera reproduce la denominada Casa de Metro, el emblemático proyecto concebido por el arquitecto Antonio Palacios que nunca llegó a materializarse. La segunda recrea la vinculación de las primeras dependencias de la compañía con la construcción de la Gran Vía, una de las actuaciones urbanísticas más significativas del Madrid del siglo XX.

También incluye fotografías inéditas de aquellas obras y diversos objetos históricos de principios del siglo pasado, como una máquina de escribir y una calculadora, que acercan al visitante al día a día de los primeros años de funcionamiento del servicio.

En lo que respecta a la Nave de Motores de Pacífico, fue construida entre los años 1922 y 1923 y tras su restauración en 2008, conserva su aspecto original. Esta impresionante nave alberga tres motores diésel y el resto de la maquinaria que, en su día, servía para generar y transformar la energía con la que funcionaban los trenes de Metro.

Durante la Guerra Civil, debido a las restricciones, llegó a proporcionar energía eléctrica a la ciudad de Madrid. Con el paso del tiempo y a medida que las compañías eléctricas fueron capaces de asegurar el suministro, la función de la Nave de Motores fue quedando obsoleta, y fue definitivamente clausurada en 1972.

Desde un punto de vista arquitectónico, el edificio destaca por la claridad de su concepción y la atención al detalle, signos reconocibles a lo largo de toda la carrera del arquitecto que lo diseñó, el reconocido Antonio Palacios.