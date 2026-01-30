Metro reconoce a sus 43 'héroes' de 2025: salvar una vida con RCP, evitar una reyerta o devolver dinero perdido

XII edición de la iniciativa 'Héroes de Metro' - EUROPA PRESS

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha reconocido este viernes 43 actuaciones heroicas llevadas a cabo en el suburbano madrileño durante el pasado año en la XII edición de la iniciativa 'Héroes de Metro', unas acciones extraordinarias gracias a las cuales se han salvado vidas al revertir una parada cardiorrespiratoria o evitar un suicidio o, aunque no vitales sí ejemplares como entregar dinero perdido.

Con estos galardones, la compañía metropolitana pone en valor intervenciones decisivas en momentos de especial riesgo y que resultaron determinantes para salvar vidas, evitar incidentes y proteger la integridad de los viajeros.

Atajar un conato de incendio, evitar un robo, detener una agresión, reanimar a personas que habían sufrido una parada cardiorespiratoria, devolver a su propietario un sobre con una gran cantidad de dinero, resolver un embolsamiento de hinchas radicales violentos y evitar la caída a las vías o el arrollamiento de diferentes viajeros son algunas de ellas.

En esta edición se ha reconocido a 23 empleados de estaciones, del Puesto Central y maquinistas, 15 profesionales de empresas de seguridad, cuatro agentes de la Policía Nacional y, por primera vez en su historia, a una trabajadora del servicio de limpieza.

"Estas personas son un ejemplo de generosidad, de valencia, de serenidad y también de empatía", ha destacado el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante el acto celebrado en la sede social de Metro.

Asimismo, ha incidido en que su "rápida y eficaz" respuesta ha contribuido a "preservar la seguridad de los usuarios en situaciones de emergencia". "Fueron protagonistas de acciones extraordinarias que afrontaron sin ser requeridos y también fueron ejemplares. En aquellos momentos nos mostraron que la vida de los demás tiene el mismo valor que la propia y que vivir en comunidad, en sociedad, implica cuidarnos los unos a los otros", ha subrayado.

LOS 'HÉROES' DE METRO

Entre las actuaciones reconocidas destaca la de Yancarla Noe Durán, la primera trabajadora del servicio de limpieza reconocida en estos premios en sus doce ediciones. En su caso, evitó que una mujer se precipitase a la vía en la estación de Sainz de Baranda al paso de un convoy.

"La tranquilicé, estuve con ella hasta que llegó el personal de Metro", ha destacado esta premiada, que en febrero hará dos años que trabaja en el suburbano y que ha subrayado que es "muy gratificante" este reconocimiento, más siendo el primero para un empleado de limpieza.

Una intervención similar llevó a cabo un agente de la Policía Nacional que, fuera de su horario de trabajo y acompañado de su hija de cuatro años, evitó en febrero de 2025 que una mujer, "con las piernas colgando del andén", se arrojara a la vía en Puerta del Ángel. "Dejé a mi hija con una señora mayor tras identificarme. La tranquilicé, la aparté de las vías y llamé a sus padres, al 091 y al 112", ha explicado este oficial de Policía, Alejandro Vallejo, que centró su intervención en decirle a la chica que "estaba allí para ayudarle".

Destacable también es el comportamiento de Emilio Palacios Pérez, un empleado de Metro ya jubilado que se encontró un sobre con 2.000 dólares americanos (unos 1.200 euros) y lo entregó en Objetos Perdidos por si lo reclamaba su dueño. "Estaba caído en el suelo, dentro de una de plástico, en Nuevos Ministerios, la que va al aeropuerto", ha explicado este "héroe", que admite estar "orgulloso" de su comportamiento honesto.

Vanesa García, jefa de línea de Metro, ha sido reconocida también por salvar la vida a un viajero que sufrió una parada cardiorrespiratoria y al que practicó una RCP y aplicó el desfibrilador. "Es un orgullo pero no me siento ninguna heroína; realmente creo que es una labor que debemos saber todos. Forma parte de una respuesta natural a estas situaciones", ha explicado en declaraciones a los medios.

Especialmente relevantes también han sido los casos de un jefe de sector que atendió a una viajera arrollada entre Sol y Ópera, permaneciendo con ella hasta la llegada de los servicios de emergencia, y de un inspector de seguridad que practicó maniobras de reanimación a un usuario en parada cardiorrespiratoria en el vestíbulo de Aviación Española.

También se ha distinguido la actuación de una jefa de sector que impidió un arrollamiento en la estación de Sevilla al ordenar de inmediato la detención del tráfico ferroviario tras detectar a una persona en la vía que se adentraba en el túnel. Igualmente, se ha puesto en valor la rápida reacción de un maquinista que salvó a un viajero caído a la vía en la estación de Núñez de Balboa, realizando señales luminosas hasta lograr la detención del tren que circulaba por la vía contraria.

Igualmente se ha reconocido la actuación conjunta de tres trabajadores del Puesto Central, que junto a personal de estaciones y de seguridad, evitaron posibles altercados entre aficionados de los equipos de fútbol Rayo Vallecano y Lech Poznan el pasado 6 de noviembre.

Metro de Madrid organiza este evento desde 2014 para elogiar y dar visibilidad a conductas ejemplares como estas, que reflejan el compromiso, la humanidad y la profesionalidad de los empleados de la compañía. Estas actuaciones subrayan la vocación de servicio público de quienes trabajan cada día para hacer del suburbano un entorno más seguro, humano y confiable para los más de dos millones y medio de viajeros que utilizan la red a diario.