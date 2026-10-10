Metro reforzará hasta un 70% su servicio por el Día de la Hispanidad y el último concierto de Shakira

Archivo - Imagen de recurso del Metro de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reforzará este lunes el servicio de Metro hasta un 70% para facilitar los desplazamientos durante el Día de la Hispanidad, con incrementos de trenes en las líneas 1, 2, 4, 5 y 10 por el desfile de las Fuerzas Armadas y nuevos dispositivos por los conciertos y espectáculos previstos a lo largo de la jornada, incluido el último concierto de Shakira en el Iberdrola Music.

El dispositivo de mañana comenzará a las 9 horas, dos antes del desfile militar, que recorrerá el eje Prado-Recoletos entre la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y la plaza de Colón. Los refuerzos se mantendrán hasta la finalización del acto, prevista en torno a las 14 horas, ha detallado la Comunidad de Madrid.

La Línea 2 será la que experimente el mayor incremento durante el desfile, con un 56% más de trenes, seguida de la Línea 4, con un 50%, y la Línea 1, con un 40%. El Puesto de Control Central de Metro realizará un seguimiento continuo de la afluencia de viajeros para adaptar el servicio a la demanda.

La actividad continuará por la tarde con refuerzos vinculados a las celebraciones musicales. A partir de las 19 horas, las líneas 3 y 10 aumentarán su capacidad para facilitar el acceso al concierto gratuito de Carlos Baute en Plaza de España a las 20 horas.

Por su parte, la Línea 2 reforzará su frecuencia para atender al público del espectáculo de música y fuegos artificiales programado a las 21.30 horas en la plaza de Cibeles. El incremento de la oferta alcanzará su máximo, del 70%, entre las 22 y las 23 horas.

ÚLTIMO CONCIERTO DE SHAKIRA

La jornada coincidirá también con el último concierto de la residencia europea de Shakira en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde. Para facilitar los desplazamientos de los asistentes, las líneas 3 y 12 ampliarán su oferta desde las 19 horas y hasta el cierre de la red, con un aumento de capacidad de hasta el 260%.

Con este dispositivo, la compañía metropolitana adaptará el servicio a los principales actos del lunes, en una jornada que combinará el desfile militar y las celebraciones del Día de la Hispanidad con actuaciones musicales y un espectáculo pirotécnico en el centro de Madrid.