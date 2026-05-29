Metro refuerza el servicio en Línea 7 hasta un 150% este fin de semana por conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano

Archivo.- El cantante Bad Bunny - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid reforzará el servicio en la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis) durante este sábado día 30 y el domingo día 31 para facilitar la movilidad de los asistentes a los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El puertorriqueño ofrecerá una decena de conciertos en Madrid dentro de la gira con la que está recorriendo el planeta en este 2026 presentando su último trabajo, 'Debí tirar más fotos', con temas que ya se han convertido en himnos como el que da título al disco, 'DtMF', 'Baile inolvidable', 'Nueva Yol', 'Café con ron' o 'Lo que le pasó a Hawaii'.

Para facilitar la movilidad de los asistentes, la compañía del suburbano incrementará el servicio de trenes desde las 18.00 horas, con un máximo porcentaje de refuerzo coincidiendo con la hora prevista de finalización de los conciertos.

La forma más directa de llegar hasta el Metropolitano es la parada con el mismo nombre de la L7, aunque también se encuentran cercanas otras estaciones como Las Rosas, en Línea 2, o Canillejas, en Línea 5.

De forma paralela a este refuerzo de trenes, habrá un aumento de personal de estaciones y seguridad de Metro con el objetivo de agilizar los flujos de paso, mejorar la atención al cliente y asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

Esta campaña se mantendrá a lo largo de toda la residencia de Bad Bunny en la capital y se irá adecuando a las necesidades de desplazamiento de los usuarios.