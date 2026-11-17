Archivo - Imagen de recurso del Metro de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha registrado un incremento de la demanda del 2% en la hora punta de este martes por la huelga convocada en el Grupo Renfe que afecta a la red de Cercanías de Madrid.

En concreto, hasta las 9 horas de este martes se ha registrado un 2% más de viajeros en el suburbano que el pasado martes, han apuntado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana.

Renfe ha advertido del incumplimiento de los servicios mínimos establecidos y ha recomendado el uso de medios alternativos de transporte. Ya la jornada de huelga de maquinistas del 10 de noviembre generó gran afectación en la red de Cercanías de Madrid, con un incremento de la demanda en Metro del 5%.