Metro supera las 300 puertas de andén instaladas en cinco estaciones de la Línea 6 para su automatización

Archivo - Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha instalado más de 300 puertas de andén en cinco estaciones de la Línea 6 de Metro, un proceso imprescindible para posibilitar que la 'Circular' se convierta en la primera línea automatizada de la red del suburbano en 2027.

En concreto, las primeras puertas automáticas de andén (PSD, por sus siglas en inglés) comenzaron a instalarse el pasado 27 de enero en la estación de Legazpi y desde entonces ya se han colocado más de 300 en cinco estaciones, según ha mostrado la compañía metropolitana en un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Así, estos elementos imprescindibles para la circulación de los trenes sin conductor han llegado ya desde entonces a las estaciones de Legazpi, Guzmán el Bueno, Vicente Aleixandre o Ciudad Universitaria y esta misma semana han arrancado los trabajos en Argüelles.

Unas labores para su instalación que se realizan en horario nocturno y sin afectar al normal funcionamiento de la Línea 6 en el grueso de la jornada. Con motivo de estos trabajos, desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23.00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Se instalarán de forma progresiva a lo largo del proceso en cada uno de los 70 andenes de la línea, que suman cerca de ocho kilómetros. El montaje va acompañado de señalización específica para advertir a los viajeros de los trabajos que se están llevando a cabo en los andenes y mantengan la distancia de seguridad con el material que se está instalando.

De momento, además de las ya instaladas en esas cinco estaciones, desde la compañía ya se ha iniciado el traslado de material en otros puntos como Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios y Príncipe Pío. En total, serán 4.000 puertas y cada andén contará con alrededor de 58 módulos para conformar la estructura completa.

La previsión de la compañía metropolitana es completar el proceso de instalación durante 2026, de forma que las puertas de andén quedarán abiertas y bloqueadas a la espera de que se complete el proceso de automatización de la línea y la llegada de los primeros trenes sin conductor.

Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

Construidas con componentes antivandálicos, serán transparentes para ofrecer una mayor sensación de amplitud, permitirán conocer cada una de las entradas a través de distintos colores y contarán con serigrafías, barras de seguridad y elementos contra atrapamientos. Su colocación aporta otros beneficios, ya que integra pantallas LED en la parte superior que reflejarán información de utilidad.

LA LLEGADA DE LOS TRENES

Se trata de un paso imprescindible para que los nuevos trenes sin conductor puedan circular por la 'Circular'. En un 'Desayuno Madrid' organizado por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, indicó esta misma semana que está previsto que las primeras unidades lleguen en el segundo semestre del año y puedan empezar a circular en 2027.

En detalle, se trata de 40 nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas previsiblemente en julio del próximo año.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.