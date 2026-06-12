Metrovacesa impulsa en Los Cerros su mayor proyecto residencial en España - METROVACESA

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa impulsa en Los Cerros su mayor proyecto residencial en España y ha celebrado este viernes un acto inaugural de su actividad comercial en este desarrollo, uno de los "proyectos estratégicos" de la compañía para los próximos años.

Según recoge la compañía en un comunicado, el encuentro ha reunido a representantes del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Compensación de Los Cerros y de Metrovacesa, quienes han puesto en valor "el papel de este nuevo ámbito urbanístico como una de las principales respuestas al crecimiento residencial de la capital".

Ubicado en el distrito de Vicálvaro, entre los municipios de Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros contará con más de 14.000 viviendas, de las que la mitad contará con algún régimen de protección.

El proyecto incorpora, además, cerca de 170 hectáreas de zonas verdes y más de 1,7 millones de metros cuadrados de espacios naturales conectados con el Bosque Metropolitano. Su localización y conectividad, con accesos a la M-45, la R-3 y futuras infraestructuras de transporte público, configuran "uno de los principales focos de crecimiento residencial de Madrid en los próximos años".

"Para que Madrid continúe siendo una región competitiva, inclusiva y capaz de ofrecer oportunidades, es imprescindible que el desarrollo de nueva vivienda avance al mismo ritmo que las necesidades y el crecimiento de la población", ha destacado el CEO de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, quien ha subrayado que ampliar la oferta residencial con una combinación equilibrada de tipologías y regímenes "resulta clave para atender la demanda existente".

Durante su intervención, el delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González López, ha defendido que las políticas de vivienda "deben ordenar los medios y recursos al servicio de ese fin, el acceso a la vivienda asequible". Por ello, el "Ayuntamiento dispondrá de suelo para impulsar más de 2.000 viviendas públicas, de las cuales 650 se incluyen en la etapa 1 de Los Cerros".

Por su parte, el director general de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Ramón Cubián Martínez, ha pues en valor que el Gobierno regional está involucrado con "los nuevos desarrollos urbanísticos como en el que nos encontramos, Los Cerros".

"Para llegar hasta aquí, ha sido imprescindible la colaboración público-privada; de esta manera se dotará a Madrid del suelo y la oferta de vivienda que necesita para su crecimiento sostenible", ha planteado.

UNA APUESTA ESTRATÉGICA POR EL CRECIMIENTO DE MADRID

La Comunidad de Madrid constituye actualmente "uno de los principales mercados de Metrovacesa", concentrando el 27% de la cartera de la compañía. La promotora dispone de suelo para desarrollar más de 6.000 viviendas en la región y cuenta actualmente con ocho promociones activas en Madrid capital, Pozuelo y Valdemoro.

Dentro de esta estrategia, Los Cerros ocupa una posición "especialmente relevante". Metrovacesa es el principal propietario de suelo del ámbito y contempla la puesta en el mercado de aproximadamente 2.000 viviendas en distintas fases, "reforzando su posición en uno de los desarrollos urbanísticos con mayor proyección de la capital".

ALYSSA, PRIMERA PROMOCIÓN DE METROVACESA EN LOS CERROS

Coincidiendo con la celebración del acto, Metrovacesa ha presentado Alyssa, la primera promoción residencial que desarrollará en Los Cerros. El proyecto contará con 115 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios distribuidas en un edificio de ocho alturas, todas ellas con terraza o ático, además de garaje y trastero.

La promoción incluirá también tres locales comerciales en planta baja y una completa oferta de espacios comunes formada por piscina, gimnasio, sala comunitaria, zonas de juego infantil y amplias zonas ajardinadas.

Durante su intervención, el director territorial de Metrovacesa en la región, Luis Miguel Pascual, ha destacado que "Alyssa ha sido diseñada para responder a las necesidades reales de quienes buscan una vivienda en Madrid, combinando hogares funcionales y eficientes con espacios pensados para disfrutar en comunidad. Estamos convencidos de que este nuevo barrio se convertirá en uno de los lugares más atractivos para vivir en la capital".

El proyecto integrará soluciones que favorecen el ahorro energético, como sistemas de aerotermia, suelo radiante-refrescante y apoyo de energía solar fotovoltaica, junto con opciones de personalización para los futuros propietarios.

Durante la jornada, la compañía ha abierto también al público las puertas del nuevo punto de venta de Metrovacesa en Los Cerros, un espacio de dos plantas concebido para acompañar el desarrollo del ámbito y centralizar la comercialización de las futuras promociones que la compañía impulsará en este nuevo barrio de Madrid.

"Con este hito, Metrovacesa refuerza su apuesta por la Comunidad de Madrid y avanza en el desarrollo de uno de los proyectos residenciales con mayor capacidad para transformar el crecimiento urbano de la capital durante la próxima década", ha rematado.