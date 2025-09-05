MM alega contra la reurbanización del Bernabéu porque "arrasa" arbolado y adolece de falta de estudios de movilidad

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado alegaciones contra el proyecto de reurbanización del entorno del estadio Santiago Bernabéu porque "arrasa" arbolado y adolece de falta de estudios de movilidad, entre otras razones.

La principal fuerza de la oposición pide la paralización de la actuación, "al menos hasta que la Justicia resuelva el proceso que anula la construcción de los macroaparcamientos promovidos por el Real Madrid", según han indicado en un comunicado.

El grupo municipal ha registrado nueve alegaciones al proyecto que "aprovecha los periodos vacacionales para aprobar y sacar adelante proyectos polémicos intentando que pasen desapercibidos". La formación que lidera Rita Maestre considera que es "un regalazo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al club blanco, contrario a las necesidades e intereses de los vecinos y vecinas".

Las alegaciones de Más Madrid se centran en los aspectos urbanísticos que hacen incompatible lo pretendido con el Plan Especial vigente, aprobado por la izquierda. Le suman la "'agosticidad' del periodo de información pública" y la "falta de pertinencia de la modificación en medio de un proceso judicial y privatización del espacio público".

Alegan además contra "la falta total de transparencia en lo que respecta a los beneficios esperados por el club, ya que no hay informe alguno económico-financiero" y "contra la falta de estudios de movilidad".

La formación pone el foco en la "incoherencia de la modificación del proyecto con el plan de movilidad ciclista", en la "destrucción de los jardines del centro deportivo Mundial 82" y en las "afecciones esperables por la potencial explotación comercial del espacio público".

El concejal José Luis Nieto ha destacado que "este plan no puede seguir adelante bajo ningún concepto y, por eso, desde Más Madrid, además de las nueve alegaciones, se solicita a Almeida que lo retire, al menos hasta que la Justicia resuelva el proceso que anula la construcción de los macroaparcamientos promovidos por el Real Madrid". "Como ya es habitual, Almeida siempre elige el mes de agosto para quitarse de encima los asuntos más polémicos", ha criticado.