MM y PSOE aseguran que el acuerdo con rectores es insuficiente y Vox lo tacha de "rendición incondicional" electoralista

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han asegurado que el acuerdo alcanzado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los rectores de las universidades públicas para una financiación plurianual es insuficiente y Vox lo ha tachado de "rendición incondicional" con la vista puesta en las elecciones de 2027.

Así lo han planteado los distintos partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid durante la comparecencia de Ayuso para dar cuenta de la reestructuración de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras la salida de Emilio Viciana y la entrada de Mercedes Zarzalejo.

La misma ha estado marcada por el acuerdo de financiación que contempla 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.

MÁS MADRID DICE QUE EL PACTO ES INSUFICIENTE

Durante su turno de palabra, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que Ayuso se encuentra en su momento de "máxima debilidad política" después de que le haya "torcido el brazo" la comunidad educativa ante el intento de una ley "contra las universidades públicas".

Bergerot ha recordado que Más Madrid lleva tiempo reclamando una cuerdo de financiación plurianual, pero entiende que llega "tarde y mal" al no alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto.

"Es que en 2031 va a seguir por debajo del 0,5%. Cinco años para ni siquiera llegar a las cifras actuales de Andalucía. Es un acuerdo de financiación que no alcanza para aumentar las plazas en las carreras con más demandas. Que seguirán siendo una plataforma de crecimiento para las universidades privadas. Que seguirán dando oportunidades laborales a quien se las pueda pagar", ha afirmado la líder de la oposición.

Al hilo, ha afirmado que no es suficiente para climatizar las aulas, renovar los laboratorios, invertir en bibliotecas, acabar con la "precariedad laboral" en los campus o para "retener y atraer el mejor talento investigador nacional e internacional".

Bergerot ha insistido en que este acuerdo es "un parche", un "rescate provisional" pero no un abordaje de la "situación estructural". Considera que Ayuso firmó "una tregua provisional" esta semana con los rectores pero ha advertido de que "la paz con los campus no se la ha ganado" y ha augurado que "nunca la va a ganar".

PSOE DICE QUE AYUSO NO TIENE "ÉXITO QUE CELEBRAR"

Por su parte, la portavoz de PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que Ayuso no tiene ningún "éxito que celebrar" y que los movimientos en la Consejería son fruto de la movilización de la comunidad educativa frente a las " políticas privatizadoras, que hunden a la educación pública y elevan chiringuitos de baja calidad a categoría de universidad".

Asimismo, sobre el anuncio de financiación ha afirmado que se ha presentado con "falta de transparencia" y ha cuestionado cuánto dinero "real contante y sonante" se va a invertir y transferir a las universidades públicas.

"Usted es una trilera. Y no será la primera vez que a la hora de la verdad sus artificios contables dejen la cantidad en simple calderilla. Tememos que lo que ponga en unas partidas lo quite de otras, lo comido por lo servido", ha lanzado Espinar.

La portavoz ha puesto el foco en que con este acuerdo plurianual acabará "invirtiendo en la universidad pública menos que ahora" teniendo en cuenta la inflación de aquí a cinco años.

"Hay que recordad que en euros reales desde el año 2009, las universidades han sufrido un recorte del 30%, señor Ayuso, menos triunfalismo que va usted tarde y con las universidades en coma inducido", ha lanzado.

VOX CRITICA SU "RENDICIÓN INCONDICIONAL"

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra Ayuso por su "rendición incondicional" ante los rectores de las universidades públicas al haberle dado "lo que pedían y más".

"Si estuviéramos en septiembre de 2023 y no a un año de disolver esta asamblea, ¿habrían claudicado, como lo han hecho para que no monten huelgas y pollos callejeros los activistas de izquierdas que controlan los campos universitarios en las universidades públicas madrileñas?", ha cuestionado.

Moñino entiende que la financiación plurianual es "necesaria" pero que para ello era preciso que previamente hubiera habido "transparencia en la gestión". Entiende que el acuerdo refleja su "falta de principios y su cobardía" en un "cálculo electoral".

La portavoz de Vox ha afirmado que la mandataria madrileña no tiene "ni principios ni defensa" tras haber "reconocido que ha cambiado la estrategia" para las universidades públicas que "vendió hace tras años para modernizar y mejorar" las universidades públicas.

"Sus promesas electorales de firmeza y determinación para defender el dinero del bolsillo de los madrileños, que son los que financian nuestra educación pública, era solo eso. Una promesa que usted vendió con muchas ganas y que ha incumplido con muchas más ganas", ha rematado.