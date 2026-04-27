MM tilda de "ejemplo sangrante" del modelo "vampírico" del PP los posibles desalojos de viviendas protegidas en Vallecas

Rita Maestre y Pablo Bustinduy visitan a vecinos del Ensanche de Vallecas - EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado este lunes como "un ejemplo sangrante del modelo de vivienda" del modelo "vampírico" del PP en materia de vivienda los posibles desalojos en una promoción protegida situada en el Ensanche de Vallecas, hasta ahora propiedad de una entidad bancaria.

Durante una visita al inmueble, Maestre, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado que se trata de "un suelo público cedido a una entidad privada que durante años ha cobrado religiosamente los alquileres que estos vecinos han pagado con su esfuerzo, con su salario y con su trabajo" y que ahora, "cuando la rentabilidad de la vivienda está disparada porque no se han frenado los procesos de especulación, decide deshacerse de estos vecinos".

En este sentido, ha reprochado que "nadie del PP" en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento se ha sentado con ellos. "Nadie les ha recibido, nadie les ha escuchado, nadie ha venido aquí a ofrecerles una alternativa", ha criticado.

La portavoz de Más Madrid ha cargado además contra lo que ha definido como un "modelo vampírico" que "coge los recursos de todos y se los entrega a unos pocos" y que "por el camino destroza familias". En este sentido, ha alertado de que fondos de inversión que tienen su sede en paraísos fiscales fuera de España "son los que desahucian a las familias madrileñas".

"Cuando decimos que nos están robando Madrid, decimos que comercian con nuestros edificios, que comercian con nuestro suelo y comercian con la vida de la gente", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado la aprobación de medidas urgentes para proteger a los inquilinos, en especial la prórroga de los alquileres. "Hoy desde aquí queremos reclamar una vez más que la única prioridad nacional es sacar adelante la prórroga de los alquileres, defender a los inquilinos e inquilinas de Madrid y de España", ha señalado.

En esta línea, ha defendido que esta medida "puede salvar la vida a miles, a decenas de miles de familias" y ha contrapuesto este planteamiento al modelo del PP, frente al que ha reivindicado "una vivienda pública y un sistema que ponga en el centro que cada ciudadano tenga un techo digno".

En la visita, una vecina afectada, Miriam, ha explicado que lleva 11 años residiendo en estos bloques, donde accedió a un alquiler asequible ofertado por una entidad bancaria. Según ha relatado, la promoción pasó posteriormente a manos de distintos fondos de inversión y el actual propietario pretende desalojar a los residentes. "Hemos pedido la prórroga de dos años y yo llevo toda mi vida viviendo en Vallecas y me quiero quedar en este barrio", ha afirmado a los medios.