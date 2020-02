Monasterio: “Como Ayuso está a favor de la libertad, no tendrá ningún problema en aprobar el pin parental conmigo”

Publicado 07/02/2020 10:48:00 CET

Insiste en que "no le sirve" la solución que firmaron en el acuerdo de investidura y que si Aguado no se quiere sentar con ella "habrá un problema"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este viernes que como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "está a favor de la libertad, no tendrá ningún problema" en aprobar el 'pin parental' con ella.

En una entrevista con 'EsRadio', recogida por Europa Press, ha indicado que "de lo que más" hay que hablar es del 'pin parental' porque "los totalitarios entran siempre por la educación" y, si se descuida ésta se producirá "el adoctrinamiento de marxistas y habrá niños adoctrinados".

En el acuerdo de investidura para hacer presidenta a Díaz Ayuso existe un punto en el que se exige que a los padres se les informe de las actividades que se imparten en los centros escolares. A Monasterio, no le "sirve" esta solución, porque "te encuentras con el mismo menú" ya que "los contenidos siguen siendo obligatorios".

"Yo tengo un pacto de investidura, que no es de gobierno. Como no tengo pacto de gobierno para cualquier cosa que se quiera aprobar tienen que contar con los 12 votos de Vox. Como está a favor de la libertad no tendrá ningún problema en aprobar el 'pin parental' conmigo", ha sostenido la portavoz de Vox.

Al ser preguntada sobre si hay denuncias que constaten que los niños son "adoctrinados" en las aulas, Monasterio no lo ha podido afirmar, solo ha hecho referencia a las 50.000 firmas que se registraron en la Comunidad de Madrid para pedir que se implante esta medida.

En este punto, la líder de Vox en Madrid ha insistido en que este punto no es el único que "amenaza" los Presupuestos regionales, que"tendrían que estar aprobados ya", sino que también lo es la reducción del "gasto político e ineficaz desbocado".

"Si no se embrida el déficit ni el gasto público y no cumplimos con la regla de gasto va a venir Sánchez y nos va a intervenir, pero no hay que tener miedo, para negociar hay que sentarse y si el señor (Ignacio) Aguado no quiere sentarse conmigo tendremos un problema", ha lanzado.