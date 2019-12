Monasterio pide "priorizar y eliminar la grasa del sistema" en los Presupuestos y "normalizar" relaciones con Aguado

Publicado 21/12/2019 16:31:06 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este sábado que para los presupuestos regionales "hay que priorizar y eliminar la grasa del sistema", en referencia a las subvenciones y "chiringuitos".

En una entrevista esta mañana en EsRadio recogida por Europa Press, la diputada regional ha asegurado que las negociaciones para sacar adelante las Cuentas Públicas autonómicas "no han empezado, ya que no se han sentado todavía a negociar". No obstante, ha recordado que esta semana había tenido una reunión con el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty.

Entre las condiciones que solicitan para aprobar los presupuestos, la portavoz parlamentaria ha destacado que deben "contemplar una ambiciosa reducción del gasto público" y "eliminar subvenciones y chiringuitos ideológicos" de forma que hacer "bajar los impuestos a los madrileños sin cargarles con una deuda".

Además, Monasterio ha indicado que "no hay un marco temporal" para que se acuerden los Presupuestos de 2020, aunque ha afirmado que Vox "va a presionar para que sea cuanto antes posible". A su parecer, las políticas y los presupuestos reflejan dónde va destinado el dinero.

Entre las prioridades del grupo regional de Vox, la edil ha destacado la educación y el incentivo de la riqueza, que para Monasterio, se consigue "quitando las manos de las empresas y de las pymes y dejando en paz a los autónomos".

Por otro lado, la portavoz ha explicado que en las partidas se ven reflejadas "los mantras de la izquierda que han entrado y que la supuesta derecha ha comprado como el medio ambiente o el género". Para Vox, según Monasterio, se debe analizar estas mantras y "razonar por qué las quieren quitar".

Ha argumentado que la Comunidad de Madrid se va a tener que enfrentar a "grandes retos con una población envejecida que va a demandar muchos recursos", como en la Sanidad pública.

Ante esta situación, Monasterio ha opinado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no van a tener problemas para negociar" mientras que ha espetado que del vicepresidente, Ignacio Aguado, "no ha sabido nada desde el pacto de investidura", una actitud que ha calificado de "insulto a los votantes de Vox".

Por ello, ha asegurado Monasterio que deben ambas partes "deben estar dispuestas a ceder" con el fin de conseguir el acuerdo, así como ha recordado que Aguado debe "saber que no va a poder sacar adelante nada sin los votos de Vox". Así, la diputada ha concluido que en la relación con Aguado "no pide exquisiteces, pide normalidad, que en política escasea cada vez más".