Mónica García acusa a Ayuso de "mentir" sobre las actas de las reuniones de la Comunidad en la primera ola del Covid

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha acusado este sábado a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, de "mentir" al Consejo de Transparencia sobre la existencia de las actas que dieron fe de las reuniones de emergencia que tuvo la Comunidad de Madrid durante el punto más álgido de la pandemia.

El Gobierno regional celebró 21 reuniones de emergencia durante la primera ola de la pandemia como parte de un plan de choque para salvar vidas de mayores en las residencias, dejando constancia de ello en unas actas que, según el diario 'El País', la Consejería de Sanidad ha indicado que "no existen" al Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno. Sin embargo, el contenido de una de ellas fue, escrita por una asesora de Consejería fechada el 8 de abril de 2020, fue publicada ayer por este periódico.

Preguntada al respecto en los medios después de su visitar este mañana el taller organizado por Jóvenes Más Madrid para personas que sufren la brecha digital, Mónica García ha indicado que el Gobierno regional aseguró que "no existían esas actas" cuando el Consejo de Transparencia se las pidió, y ha apuntado a que "hay constancia de que sí existen y que esas reuniones de emergencia están registradas en algún sitio".

"Creo que esto es absolutamente insoportable. Primero cesaron la comisión de investigación, luego se negaron a hablar con los familiares, y ya por último esta falta de transparencia que significa una falta de rendición de cuentas del porqué en el peor de los momentos abandonaron a los mayores en las residencias", ha explicado García.

Por último, la portavoz de Más Madrid ha insistido en que como sociedad decente "no pueden permitir que un Gobierno les mientan tan reiteradamente, como en el caso de los fallecimientos de los mayores en las residencias". Además, ha añadido que no solo les mienten con eso, si no que también con las menores tuteladas, por ello consideran que "la mentira es el refugio de los cobardes y pedimos al Gobierno que de unas explicaciones y que dejen de mentir", ha concluido.