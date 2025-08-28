Mónica García acusa al Gobierno de Ayuso de tener un "tufo xenófobo" con menores migrantes y de ser "incompetente"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la inauguración de la nueva sede de MSD en España, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de tener un "tufo xenófobo" con los menores migrantes y de ser "incompetente" tras interponer un nuevo recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto para el reparto.

Lo ha manifestado este jueves en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, donde ha cargado contra el Ejecutivo autonómico por ser "el más beligerante a la hora de invertir su tiempo en ir a hacer recursos ante el Constitucional en vez de en buscar soluciones".

"Que Madrid, la región más rica de España, no se vea capaz de mejorar la sanidad, de contratar y darles buenos salarios a los bomberos forestales o de acoger a unos centenares de niños y niñas (...), me parece absolutamente increíble y solo tiene dos razones: porque son incompetentes en la gestión de sus competencias o porque tienen un tufo xenófobo que lo tienen que ocultar bajo argumentos como que ya están haciendo demasiado", ha lanzado.

García ha defendido que Cataluña y el País Vasco "tienen la capacidad ordinaria al doble de lo que les corresponde" y ha asegurado que Madrid "acogió 1.300 menores en 2023", mientras que Cataluña tuvo "2.300".

"Esto se ha ido acumulando de tal manera que Cataluña tiene el doble de su capacidad de ocupación y Madrid no. A mí me sorprende muchísimo que la comunidad (autónoma) más rica de España, la que hace alarde de acoger al 50% de los mil millonarios de nuestro país, sea incapaz de acoger a unos centenares de niños y niñas", ha expresado.

NO HA CREADO "RECURSOS NECESARIOS"

La líder regional de Más Madrid ha asegurado que el discurso del Gobierno de Ayuso está "muy alineado" con el de Vox por "hablar de mafias e inseguridad" y ha censurado que el Ejecutivo autonómico "no se haya ocupado de tener recursos necesarios" en acogida de menores "o en sanidad pública y bomberos forestales".

"Hay muchísimos alcaldes y alcaldesas que sí que quieren hacerse cargo de esta realidad y que sí que demandan que no tienen absolutamente ningún problema (...) hay dos alcaldesas, la de Alcalá y la de Pozuelo, casualmente, que dicen que también están saturados. A lo mejor en sus competencias está haber creado esas plazas", ha apuntado.