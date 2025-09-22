Mónica García contrasta el Madrid "del todos" y las "nuevas oportunidades" de MM con el "modelo Miami" de Ayuso

La ministra de Sanidad Mónica García, durante un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha contrastado este lunes el Madrid "del todos" y de "las nuevas oportunidades" que plantea Más Madrid con el "modelo Miami" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Nosotros no queremos que llegue un momento en el que no reconozcamos nuestra región y que no reconozcamos en Madrid ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de empatía, ese espíritu democrático que demuestra todas y cada una de las veces que se ha tenido que enfrentar alguna crisis", ha advertido García en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press.

Ha sostenido que hay quien hace "política del yo", mientras que entiende que Más Madrid pone el foco en "la política del Madrid de todos". Para García hay "dos modelos que se pueden seguir", que se traducen en las políticas públicas que definirán el "Madrid del futuro".

Como ejemplo de la doble vía, García ha puesto como ejemplo las políticas progresistas de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha "transformado" la capital francesa porque la "batalla del cambio climático se gana o se pierde en las ciudades" y considera que en este caso, Madrid está perdiendo.

"Ese París que ha hecho de la transición ecológica una de las señas de identidad, de la creación de los carriles bici, de los lugares verdes, del París convivible y vivible, frente a un modelo que nos presenta la presidenta que es el Madrid de Miami", ha reprochado.

UNIVERSIDADES Y OPORTUNIDADES

Para la también líder de Más Madrid, este modelo Miami también incluye una "asfixia de las universidades públicas", con un "déficit de unos 300 millones de euros" que "no van a ir a parar a fomentar el talento, ni la investigación, ni las buenas condiciones del profesorado, ni la palanca que suponen las universidades" para España.

En este momento ha puesto el foco en las quejas de profesores la pasada semana que acusaban a la Comunidad de dar la orden de retirar banderas de Palestina de colegios --instrucción que Ayuso ha negado-- y ha cargado también contra la voluntad de "multar manifestaciones en la Comunidad de Madrid al más puro estilo 'trumpista'", según un borrador de la futura ley de universidades.

"Queremos un Madrid que en esas nuevas oportunidades ofrezca nuevas formaciones también y que vaya alineada el futuro de la transición, no solamente la transición ecológica, la transición industrial, la transición digital...", ha proseguido la ministra, quien ha criticado que "se queden 30.000 estudiantes fuera" de la Formación Profesional.

Entiende que Madrid debería ser el de las "verdaderas oportunidades" y de la "libertad a la hora de elegir a qué te dedicas" y que para ello hay que impulsar la importancia del sector industrial en la región aumentando del 6% del PIB a la media española de 13-14%.

"Estamos orgullosos del Madrid que para la Vuelta Ciclista. Estamos orgullosos del Madrid que se defiende de las barbaridades. Estamos orgullosos del Madrid que denuncia. Un Madrid que creo que siempre responde ante todas las crisis. Un Madrid solidario, que lo ha demostrado en todas y cada una de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha reivindicado Mónica García.

Durante su discurso también ha opuesto el proyecto de Más Madrid al de Ayuso en materia de lucha contra el cambio climático, su apuesta por regular el mercado del alquiler o la defensa de los servicios públicos.