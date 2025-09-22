Mónica García reivindica de la diputada de Más Madrid que se enrolará en una flotilla a Gaza: "Estamos muy orgullosas"

La ministra de Sanidad Mónica García, interviene durante un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado "muy orgullosa" de la diputada de Más Madrid Jimena González que se enrola esta semana en una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí.

"Se enrola en esa flotilla por humanidad, esa misma humanidad perdida por el PP cuando han utilizado los derechos LGTBI, los mismos que han cercenado aquí en la Comunidad de Madrid, para jalear un genocidio", ha planteado García en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press. Ha reivindicado a González como mujer "trans, activista y valiente" que se enrola por "humanidad".

Era en el Pleno de la Asamblea del pasado jueves cuando González informaba de que la esta semana se embarcaría camino a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del "Estado genocida" de Israel y llevar ayuda humanitaria.

En concreto, González viajará a bordo de la flotilla organizada por Housand Madleens to Gaza, una organización internacional par organizar flotillas pacíficas hacia el enclave palestino con material humanitario.

Explicaba que lo hacía como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española, con muchísimo orgullo de ir", porque entiende que el trabajo de "representación política" va "mucho más allá del trabajo parlamentario".

"Implica representar la voluntad del pueblo que te ha elegido como diputada. Y esa voluntad la ha expresado el pueblo madrileño con meridiana claridad el pasado domingo. Así que es un orgullo y un honor ir en esa flotilla representando la voluntad de todos los madrileños y madrileñas que me han elegido como diputada, de que termine el genocidio en Gaza y de que Palestina sea libre desde el río hasta el mar", remataba.