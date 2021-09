Mónica García exige responsabilidad y explicaciones a Delegación por la marcha nazi y destaca el silencio de Ayuso

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha exigido responsabilidad y explicaciones a Delegación de Gobierno por la marcha nazi del sábado en Chueca y ha llamado la atención sobre el silencio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha hecho tras reclamar junto con su homóloga en el Ayuntamiento, Rita Maestre, la reapertura de los centros de urgencias de los ambulatorios y centros de salud, los SUAP. La del sábado fue una "manifestación denigrante con la democracia pero no se ha oído a Ayuso o al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, decir nada", ha advertido.

"La última vez que escuchamos a la señora Ayuso decir algo de la homofobia era que es una cosa que teníamos la izquierda en la cabeza, cuando lo que tenemos en la cabeza son unas imágenes de ultras por nuestras calles diciendo 'Fuera maricas de nuestros barrios'. No son sus barrios sino de todos, por los que queremos ir con libertad y donde se respire tolerancia", ha destacado la parlamentaria.

PIDE RESPONSABILIDADES A MERCEDES GONZÁLEZ

García también ha pedido "explicaciones" a la delegada del Gobierno, Mercedes González, y que "asuma responsabilidades" por una manifestación "que no sólo habló de 'maricas' y 'sidosos' sino que se llevaba una pancarta en la que se volvía a acusar a los menores no acompañados".

"Es algo que no se puede tolerar en una ciudad que pretende ser libre, democrática, en una Comunidad en la que el odio y la intolerancia no tengan un mínimo de puerta abierta", ha sostenido la diputada, que ha remarcado que la Delegación "tenía que haber reaccionado si veían que no era (la manifestación) sobre la Agenda 2030". "No nos podemos permitir ultraderechistas en nuestras calles", ha subrayado Mónica García.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha pedido este lunes perdón al colectivo LGTBI por los insultos y amenazas que le profirieron algunos de los asistentes de la manifestación nazi del sábado por las calles de Chueca, contra los que actuará la Delegación una vez reciba los informes policiales sobre la misma.