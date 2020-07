Mónica García quiere "ensanchar" Más Madrid adelantando como oposición al PSOE y con UP "estrechado" en el espacio de IU

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida líder de Más Madrid a nivel regional, Mónica García, planea como objetivos "ensanchar" su formación política adelantado como al PSOE madrileño como referente de la oposición, como a su juicio ha ocurrido durante la pandemia, y observando que Unidas Podemos se ha "estrechado" en el espacio que antiguamente ocupaba Izquierda Unida.

En una entrevista concedida a Europa Press tras ser elegida coportavoz autonómica de Más Madrid, García ha indicado que este proyecto político ya cuenta con las "costuras" de un partido porque es necesario para ejercer la política, pero cuyo concepto es "desempolvar la nueva política, que no sea el concepto de viejo partido, sino ser capaces de tener una plataforma más abierta, conectada con la sociedad civil, receptiva y más conectada con lo que queremos gobernar, que es la Comunidad de Madrid".

"Queremos una plataforma que tenga la capacidad de ensancharse. Más transversal y que estemos más conectados y más en sintonía con esa sociedad civil que queremos representar. A nadie le sorprende que Podemos se ha ido estrechando y ocupando el espacio que ocupaba antes IU. Nosotros confiamos que lejos de estrecharnos, nos tenemos que ensanchar y ocupar un espacio político que abarque más talento, experiencias, conexión y que seamos capaces de hacer otro tipo de política", ha esgrimido.

La portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea ha reivindicado como "innegable" que durante estos meses de crisis sanitaria el Grupo que "ha tirado del barco" ha sido el suyo a pesar de no ser el grupo mayoritario de la oposición.

"No sé si el PSOE y Unidas Podemos venían con la mochila de estar gobernando en España, pero claramente nosotros hemos sido los que ante las aberraciones políticas del Gobierno de Ayuso hemos hecho una oposición no diría más dura, sino más acorde con la realidad del esperpento que estábamos viviendo. Yo le tengo mucho respeto y admiración al (portavoz socialista en la Asamblea de Madrid) Ángel Gabilondo. Él tiene una manera de hacer política, pero no ha estado acorde con las circunstancias y gravedad del momento que estábamos viviendo en la Comunidad", ha apostillado.

Sobre el papel de Ciudadanos, García ha recordado que desde antes de la investidura su Grupo se ha puesto a disposición para que Ayuso no sea presidenta regional. "Pero la pelota no está en nuestro tejado porque si lo hubiera estado no hubiera inaugurado la Puerta del Sol. Depende de Cs, que vino a regenerar y teóricamente a levantar alfombras y cuando las ha pisado ya se siente más a gusto pisándolas que levantándolas. Y creo que es necesario y de salud democrática que en la Comunidad no nos gobiernen los escándalos de la corrupción, las salidas de pata de Ayuso, etcétera", ha dicho.

La líder de Más Madrid cree que debería ser factible una moción de censura que acabe con la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pero insiste en que no está en su mano. "No nos merecemos el Gobierno del PP y de sus socios de Gobierno de la ultraderecha de Vox. Casi sería un ejercicio de salud democrática", ha apuntado.

PROCESO INTERNO DE ORGANIZACIÓN DE MÁS MADRID

Mónica García ha explicado que su partido, que nació hace un años y medio para presentarse a las elecciones, necesitaba organizarse y tener una estructuras, hacer "de carne y hueso" lo que venía siendo Más Madrid y "concretarlo y aterrizarlo en un proyecto político".

"Yo respeto que alguien no haya quien no haya querido participar de esa construcción, pero básicamente nuestro ideario es ser una plataforma abierta en consonancia con la sociedad civil, feminista y que seamos capaces de sumar en vez de estrechar las bases políticas", ha dicho en relación a la no participación en este proceso interno por parte de las personas más afines a la exalcaldesa Manuela Carmena.

Preguntada por la ausencia en la lista de las primarias de la diputada regional Tania Sánchez, una de las caras visibles más importante del partido, la coportavoz de Más Madrid le ha restado importancia aseverando que está en la dirección del grupo parlamentario.

"Es una persona trabajadora, fundamental en este proyecto y que no esté ahora mismo en este órgano no significa que esté fuera. Básicamente no nos hemos dejado a nadie fuera ni ninguna sensibilidad. Todo lo contrario, queremos ser una comunidad política que sea capaz de asumir lo que es lo normal en política y vida cotidiana, que son las discrepancias y diferentes sensibilidades. Parte del ADN de Más Madrid es no entender la política como una rivalidad o juego constante de rivalidades, sino una integración e todas las diferencias en cómo ver la política. Ahora no hay ningún tipo de diferenciación de familias", ha explicado.

García también ha tenido palabras de agradecimiento a los antiguos líderes de Más Madrid, Íñigo Errejón y Manuela Carmena, como "ejes" del proyecto. Sobre Más País, el proyecto nacional liderado por Errejón, ha destacado que en el Congreso de los Diputados "ha marcado las pautas que luego el Gobierno ha ido tomando a lo largo de toda la pandemia, tanto en política sanitaria como social".

"Lo que es verdad es que la construcción tanto de Más País como de Más Madrid fue rápida y ahora nos queríamos centrar en construir bien en la plataforma de Madrid para a partir de ella seguir creciendo o pensando cómo podemos hacer un espectro político más amplio. Además, no renunciamos a la visión española porque lo queremos es practicar un modelo de proyecto político exportable, que sea capaz de aúnar más sensibilidades no solo en Madrid, aunque aquí queríamos empezar porque tenemos más importancia", ha dicho.

La parlamentaria regional ha valorado la "simbiosis y sinergia" que tiene con la recién elegida líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre. "Ambas apostamos por una organización que desempolve la nueva política, coja el testigo de Errejón y Carmena, con una cultura política más ética, feminista, abierta y plural, de estar en contacto con la sociedad civil y con un espacio de apertura. Tenemos que poner encima de la mesa otra manera de hacer política, que atraiga el talento, la discrepancia y ser capaces de hacer una organización política bonita", ha expresado.

La también diputada autonómica ha reivindicado su perfil porque en estos momentos "entronca con esa sensibilidad que despierta la pandemia" y por su conexión entre la Sanidad, como anestesista del hospital 12 de Octubre de Madrid, y la política. "Antes la política iba por un lado y el concepto de la Sanidad por otro. Yo me siento orgullosa de este trabajo", concluye.