Mónica García sostiene que en Más Madrid "siempre ha habido paz" y celebra el pacto con Delgado: "No tenemos dobleces"

(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García; y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; visitan a la pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, sostiene que en su formación "siempre ha habido paz" y ha celebrado el pacto alcanzado para una lista unitaria a las primarias que encabezará ella y que contará con el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea, Emilio Delgado, como 'número 3'.

"Somos una fuerza política amable, somos una organización muy feminista, somos una organización que va de cara, que no tenemos dobleces", ha defendido García antes los medios de comunicación antes de atender a un desayuno informativo protagonizado por la portavoz en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot.

García ha puesto el foco en que la izquierda es "plural" y hay "diferentes opiniones" dentro de las formaciones, pero que se habla "en lo interno". "Resolvemos nuestras cosas de la mejor manera posible y de una manera feminista", ha planteado.

El acuerdo llegaba el miércoles tras semanas de negociaciones. Se llegaba a esa lista conjunta con la que se evitaba que Delgado presentara una lista alternativa a la de García. También figura en el acuerdo que de cara a una lista al Congreso hay tres "referentes", el propio Delgado, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, y la diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi.

El enfrentamiento saltaba a los focos cuando en una intervención en televisión chocaban García y Delgado por el censo de los votantes en las primarias de la formación. La ministra defendía que solo eligieran los militantes mientras el portavoz adjunto sostenía que fueran también los simpatizantes. Preguntada García por si habría preferido que no hubiera saltado ante las cámara, ha asegurado que lo que quería era llegar "al acuerdo" al que se ha llegado.

"Somos una organización que hemos levantado esta organización a pulso, por cierto, sin ningún 'lobby', sin ningún poder externo, sin ningún banco, sin ninguna aportación, sin ningún medio de comunicación. En el que el valor de la militancia y el valor de nuestra organización lo ponemos encima de la mesa siempre que podemos y también a la hora de llegar a acuerdos entre nosotros", ha rematado.