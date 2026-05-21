Muere un hombre atrapado en la zanja que trabajaba en Galapagar (Madrid)

El accidente ha tenido lugar en Galapagar (Madrid) - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles en un accidente laboral al quedar atrapado en una zanja en la que trabajaba en el municipio madrileño de Galapagar, tras un corrimiento de tierra y losas, informa 112 Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han rescatado el cuerpo de la víctima tras un laborioso rescate que ha durado cuatro horas. Así, han procedido a estabilizar la zanja para generar una zona segura y han descendido para sacar a la víctima.

Una psicóloga del SUMMA 112 ha atendido a compañeros y familiares de la víctima, mientras que Protección Civil de Galapagar y la Policía Local han colaborado con el operativo. Por su parte, la Guardia Civil investiga los hechos.