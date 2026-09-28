Un muerto tras colisionar con un muro al perder el control por un choque con un camión hormigonera en Alcalá de Henares

Archivo - Ambulancias del Summa-112 en su accidente de tráfico - EMEGENCIAS 112 - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de unos 49 años ha fallecido este lunes al colisionar contra un muro tras perder el control de su vehículo por un choque con un camión hormigonera mientras circulaba por las afueras de Alcalá de Henares.

Los hechos se han producido en la avenida Ajalvir de Alcalá de Henares, cuando el conductor del turismo ha colisionado frontalmente contra la hormigonera y, tras perder el control, ha terminado impactando contra una pared.

A su llegada al lugar de los hechos los sanitarios del Summa 112 han encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y tan solo han podido confirmar su fallecimiento, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional y la Policía Local de Alcalá de Henares se han hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.