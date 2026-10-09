Una mujer se enfrenta a 33 meses de cárcel por vaciar las cuentas de su pareja una hora después de morir

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 33 meses de prisión una mujer que una hora después del fallecimiento de su pareja vació las dos cuentas corrientes en las que tenía firma autorizada para ingresar 21.500 euros, es decir, casi la totalidad del dinero que tenía en el banco, a otra cuenta en la que solo ella era titular.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de apropiación indebida, mientras que las dos hijas fruto del primer matrimonio del fallecido le reclaman dicha cantidad de dinero. El juicio se celebrará este jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.

El escrito de acusación sostiene que P. M. P. M. G. mantenía desde finales de la década de los ochenta una relación "análoga a la matrimonial" con J. A. M. Q., quien tenía dos hijas fruto de su anterior matrimonio.

Gracias a la confianza que el hombre depositó en ella, la acusada tenía firma autorizada en sendas cuentas corrientes, así como facultades de disposición del patrimonio existente.

Sobre las 2:45 horas del 2 de enero de 2021 la acusada llamó al 112 para comunicar que su pareja se había caído en el baño y no sabía si respiraba o no. Minutos después, recursos de SUMMA UVI móvil se personaron en el domicilio para prestar asistencia sanitaria al hombre a quien realizaron durante unos veinte minutos maniobras de reanimación, a pesar de lo cual falleció a las 3:28 horas.

Media hora antes de su fallecimiento, en concreto a las 3:03 horas, P. M. P. M. G. efectuó telemáticamente un traspaso de la totalidad del saldo de una de las cuentas de ahorro (19.000 euros) a la otra cuenta corriente donde también tenía firma autorizada.

Poco después, a las 4:20 horas del mismo día, una vez que tuvo conocimiento de que su pareja había fallecido y sin informar de nada a sus hijas, realizó una transferencia de 21.500 euros - casi la totalidad del saldo existente- desde dicha cuenta corriente a la suya propia, adueñándose definitivamente del dinero.