Una mujer intoxicada leve por inhalación de humo por el incendio de su vivienda en Usera

Archivo - Imagen de archivo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años ha sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo debido al incendio declarado esta mañana en su vivienda, situada en el noveno piso de un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se han producido sobre las 11 horas en el número 4 de la calle Camino Viejo de Villaverde, hasta donde se han trasladado Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para extinguir el fuego y rescatar de la vivienda a la única ocupante.

Efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil la han estabilizado y trasladado en estado leve al Hospital Doce de Octubre. Sin embargo, en el incendio han fallecido dos gatos que estaban en la vivienda donde se ha originado el fuego, que ha llegado a romper por fachada.

La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional han intervenido en el suceso, en el que también han colaborado personal del Summa 112 de la Comunidad de Madrid.