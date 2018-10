Municipalistas se reorganizan para "empujar más allá de lo conseguido" en 2015 y debaten si concurrir solos a elecciones

Publicado 16/06/2018 11:26:49 CET

Los movimientos municipalistas de toda España se están reorganizando en los últimos meses para "empujar más allá de lo ya conseguido" en 2015 y debaten si concurrir solos y sin Podemos a las elecciones locales de 2019.

Las distintas experiencias de candidaturas municipalistas españolas crearon ya hace ya casi dos años las jornadas Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder (MAC). "Una parte al menos del 'movimiento' que salió del 15M había llegado a las instituciones. Una vez allí, sin embargo, este se encontró con los límites de la administración, las dificultades para bloquear la capacidad de intervención de los poderes económicos y también con los costes que implicaba el proceso de institucionalización, implícito en el acceso a este nivel poder. La cuestión que se planteaba, es ¿y ahora qué?", se preguntaban.

Parte de los municipalistas que habían llegado a instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o Barcelona se dieron cuenta que ello requería de "la articulación de una dimensión de movimiento capaz de marcar y generar agenda política, contrarrestar a las oligarquías locales y generar mecanismos de contrapoder". Y para ello crearon esas jornadas, cada vez más desencantados de la gestión de algunas de esas instituciones.

El próximo fin de semana, del 22 al 24 de junio, han convocado las cuartas jornadas, MAC4, que se desarrollaron en Matadero Madrid, con el objetivo de "explorar y trabajar sobre las condiciones del nuevo ciclo político que se abre". "Se trata ya no de valorar las experiencias municipalistas que nacieron en 2015, sino de empezar a apostar por aquellos movimientos y luchas que pueden empujar más allá de lo ya conseguido", subrayan.

"El movimiento feminista, la huelga del 8 de marzo, pero también una nueva ola de protestas --los pensionistas, el antifascismo juvenil, las movilizaciones de colectivos precarizados-- han empezado a cortar el hielo de una situación que parecía congelada. Asistimos, en efecto, al agotamiento parcial del ciclo institucional que se abrió en las elecciones europeas mayo de 2014 y se confirmó en las municipales del siguiente mayo".

En los encuentros de este mes habrá conferencias y exposiciones públicas, grupos de trabajo y asambleas de discusión, aunque no han dado a conocer los ponentes y participantes en las mismas.

Las principales dimensiones que se tratarán, según señalan en su web, son la emergencia del nuevo feminismo y su liderazgo en las luchas contra la crisis general de la reproducción de la vida; los movimientos urbanos contra la nueva burbuja inmobiliaria centrado en el encarecimiento de los alquileres, la gentrificación y la turistificación de los centros urbanos; el "nuevo antifascismo frente a la guerra entre pobres" y el racismo institucional; la crisis europea señalada por el momento de la nueva derecha y de los nuevos fascismos; la siempre difícil cuestión de la organización en contextos de movimiento complejos y fluidos; y cuestiones que van del cooperativismo a los centros sociales.

La ponencia inaugural se llama 'La crisis sigue. Elementos para un nuevo ciclo político'. "De una parte, parece que el gran objetivo de la 'Nueva Política' o de las 'Fuerzas del Cambio', inaugurado con la irrupción de Podemos en enero de 2014 ha quedado embarrado en la conquista de algunos grandes ayuntamientos. A la altura de mediados de 2018 no hay expectativa de protagonismo claro por parte de Podemos y sus aliados, condenados a tener una posición subalterna al PSOE en el Gobierno", señalan.

De otra parte, argumentan que el llamado 'régimen del 78' "se ha recompuesto de un modo que no deja de sorprender". "Entre ambos polos, y en realidad en su tensión, ninguno de los elementos sustanciales que llevaron a la crisis política ha obtenido realmente solución. Parafraseando al viejo comunista parece estemos en medio de esa crisis en la 'que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más diversos'", indican.

LA INCÓGNICA DEL MUNICIPALISMO MADRILEÑO

El MAC4 de este fin de semana tratará especialmente el futuro del municipalismo en la región madrileña, ya que se celebrará un taller con ese nombre el sábado a mediodía. Allí pondrán encima de la mesa la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones autonómicas separados de Podemos a través de una marca propia.

Precisamente, el domingo 24 las Jornadas MAC4 acogerán una asamblea de Madrid x el Municipalismo. Madrid x el Municipalismo es una plataforma que "promueve la democracia directa de base y el autogobierno para conseguir un municipalismo transformador, feminista, ecologista asociativo, y comprometido con la justicia social, en los diferentes territorios de la Comunidad de Madrid".

Se han adherido a ella las candidaturas de unidad popular --la mayoría con concejales en diferentes municipios-- San Fernando Sí Puede, Mejoremos, Agrupación Vecinal de Bustarviejo, Juntos por Loeches, Somos Velilla, Somos Villalbilla, Agrupación electoral Vecinos por El Atazar, Somos Torres, Soñemos Torremocha), Movimiento ciudadano Participa la Cabrera, además de otras asociaciones como Plataforma No Macrovertedero, Sí Residuos 0, Asociación Municipalista Asamblearia de Torrejón y personas a título personal como el concejal de Ahora Madrid, Pablo Carmona; la concejala de Somos Vecinos de El Molar Ana Sanz Fernández, el concejal de Ganemos Tres Cantos Pedro Ayala o los ediles de Torrejón de Ardoz Ruth Grass y Raúl de Lope.

También cuentan con el apoyo del Instituto para la Democracia y el Municipalismo, especialmente de Mario Espinoza y Enmanuel Rodríguez. Además de Pablo Carmona, mientros del antiguo Ganemos Madrid están implicados en esta iniciativa, a la que también dan respaldo importantes anticapitalistas como la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, que ya se ha inscrito en las jornadas de junio.

Madrileños x el Municipalismo (MxM) han celebrado varias asambleas desde septiembre del año pasado. En su manifiesto fundacional difienden que la tarea del municipalismo continúe en 2019 y más allá, "respetando la singularidad de las experiencias existentes y construyendo un espacio federativo desde el que compartir saberes, políticas, recursos y apoyos".

"Se trata de alumbrar estrategias compartidas y cooperar para fortalecer la democracia local en clave de movimiento. Y todo ello sin la injerencia de fuerzas políticas externas, teniendo como máxima el principio de autonomía y tejiendo una espacio de contrapoderes territoriales que permitan transformar de abajo a arriba la sociedad", apuntan en clara referencia a Podemos.

"Si queremos restituir al común los servicios privatizados, lograr una igualdad real en nuestros territorios, redistribuir la riqueza y defender una política ambientalmente sostenible, es decir, transformar la vida de nuestros pueblos y ciudades, la única vía es profundizar las experiencias municipalistas, potenciar colectivamente su implantación institucional y su fuerza como movimiento", argumenta MxM.