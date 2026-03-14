El Mural de la Paz de Tierno Galván, un arcoíris sobre Madrid que aguarda una intervención para recuperar su esplendor

El Mural de la Paz de Tierno Galván - JORGE DONAIRE/PSOE MADRID

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un arcoíris sobre el cielo de Madrid y una frase escrita por el entonces alcalde Enrique Tierno Galván recuerdan desde 1982 un mensaje que cobra hoy más significado ante un escenario marcado por nuevos conflictos internacionales: 'La paz no se consigue sin esfuerzo; si quieres la paz, trabaja por la paz'.

Más de cuatro décadas después de su creación, el conocido como Mural de la Paz aguarda, en una medianera junto a la plaza del Carmen, una intervención para recuperar su esplendor original.

La obra ocupa más de 360 metros cuadrados y fue realizada por el artista Ramón Polo junto con la Sección de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Madrid. En ella se representa un arcoíris que se eleva sobre las siluetas de algunos edificios emblemáticos de la capital y que se acompaña de la inscripción 'Muro de la Paz, semana del desarme, 1982'.

El mural fue un encargo del propio Tierno Galván para conmemorar en Madrid la Semana del Desarme impulsada por Naciones Unidas. Aquellas jornadas se celebraron a finales de noviembre de 1982 y tuvieron su colofón el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, cuando se quiso rendir también un homenaje a la paz entre los españoles, en un momento en el que la democracia comenzaba a asentarse en el país.

La pintura reflejaba además el contexto internacional en aquella época, marcado por la división del mundo en dos grandes bloques durante la Guerra Fría, el estadounidense y el soviético, y por el temor a una escalada nuclear derivada de la carrera armamentística entre ambos.

RESTAURACIÓN DEL MURAL ORIGINAL

Ante ese escenario, el Viejo Profesor quiso convertir una pared del centro de la ciudad en un alegato a favor de la paz aunque, con el paso del tiempo, el Mural de la Paz ha sufrido un notable deterioro.

Su preservación y restauración ha sido una demanda constante desde las filas del Grupo Municipal Socialista, tal y como subraya el concejal Jorge Donaire a Europa Press. En el año 2017, recuerda, el Pleno de la Junta Municipal de Centro aprobó una iniciativa socialista para su rehabilitación, pero su intervención se ha ido posponiendo año tras año.

"Cualquier intervención debe realizarse con técnicas profesionales, por personal especializado y respetando el carácter original de la obra. No se trata de cubrir una pared con pintura nueva, sino de conservar un elemento del patrimonio cultural de Madrid que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad", ha indicado Donaire.

Por su parte, fuentes municipales han asegurado a Europa Press que la intervención prevista por el Ayuntamiento de Madrid tiene como objetivo restaurar la obra original.

En este sentido, Donaire ha destacado que su restauración supondría "un acto de justicia cultural y de responsabilidad institucional". "Madrid no puede permitirse perder ese mensaje ni olvidar que la paz, como decía Tierno Galván, exige esfuerzo, compromiso y voluntad colectiva", ha concluido Donaire.