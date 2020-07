Murgui singulariza a Más Madrid por encarnar "una política de otra manera", "fresca" y guiada por el verde y el violeta

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui --uno de los quince integrantes de la candidatura Impulsando Más Madrid, encabezada por Rita Maestre, para coordinar la formación en la ciudad-- singulariza la plataforma dentro del espectro electoral destacando que encarna "una política de otra manera", "más fresca" y guiada por el verde del ecologismo y el violeta feminista, "banderas que la sociedad civil madrileña ha levantado hace tiempo, que tienen su espacio en la izquierda tradicional pero no el que merecen porque no son los temas centrales de las fuerzas tradicionales de la izquierda".

A cuatro días de que se proclamen los órganos de dirección municipal tras un año de trabajo para conformar una plataforma "inédita", sin secretaría general ni otras estructuras verticales de partidos políticos al uso, Murgui enlaza estos temas centrales con el municipalismo que personifica Más Madrid, entendido "no como aquel que se encarga de los asuntos del Ayuntamiento sino como eje vertebrador de un proyecto político de democratización del sistema político español".

En una entrevista con Europa Press, el edil y candidato ha lamentado que "las fuerzas políticas no le den la importancia que tiene a la cuestión municipalista, a los ayuntamientos", como queda patente con la segunda descentralización pendiente (de las comunidades autónomas a los consistorios). Esa es "una de las esencias más importantes que tiene una fuerza como Más Madrid", muy vinculada "con el proyecto de radicalizar la democracia, de acercar las instituciones públicas a la población".

A tres años vista de las próximas elecciones y teniendo claro que aún es demasiado pronto para aventurar fórmula alguna, Murgui contesta cuando se le pregunta por la necesidad de empezar a tejer lazos con otras fuerzas progresistas que Más Madrid "tiene una responsabilidad enorme" porque es la que ostenta la mayor representación en la ciudad de Madrid, sin olvidar "una muy buena representación en la Comunidad".

Sí ve "necesario empezar a trabajar en la generación de un clima de entendimiento entre la diversidad de fuerzas progresistas en Madrid" entendiendo que "ese clima de entendimiento se tiene que dar primero y principalmente en la acción diaria, en la política diaria, en la construcción de comunidad progresista en Madrid, en lo que ocurre en los distritos frente a las políticas del Ayuntamiento lesivas con el medio ambiente, con los derechos sociales".

"IR CONDICIONANDO LA POLÍTICA EN DIRECCIÓN PROGRESISTA, ECOLÓGICA Y FEMINISTA"

"Ahí se tiene que producir esa reconstrucción de la comunidad progresista y luego ya, las maneras en las que se articulen para generar una alternativa a la de la derecha, es algo que está por ver y que debe depender en buena medida de una cuestión casi técnica, que haya un estudio riguroso técnico de cuál es la fórmula que, en términos estadísticos, electorales, va a dar mejores resultados. Pero el entendimiento se tiene que producir y no sólo para las elecciones sino para ir condicionando la política madrileña en una dirección progresista, democrática, ecológica y feminista", ha sostenido Nacho Murgui.

Tampoco pierde de vista a los movimientos ciudadanos y su relación con el municipalismo, sin descuidar las lecciones que ha traído la pandemia bajo el brazo.

"El movimiento ciudadano siempre ha surgido como respuesta de la ciudadanía de vecinos y vecinas ante situaciones a las que las instituciones públicas no daban respuesta", ha contestado Murgui, que enumera conquistas como el alcantarillado, la recogida de basuras, el alumbrado público o el asfaltado de calles pasando por las luchas relativas al derecho a la vivienda, a la educación, la sanidad.

"Las instituciones no han sido capaces de responder como deberían, y han hecho un esfuerzo tremendo, pero se constata una vez más que la sociedad civil organizada tiene unas características, una agilidad, una cercanía que moviliza recursos que no son sólo materiales sino que son emocionales también", ha indicado el edil, que menciona una de las banderas del proyecto político en el que participa, la apuesta por la cooperación público-social, por "la cooperación con la comunidad".

Y "sin olvidar que hay que reforzar lo público porque en situaciones como la vivida, con una esfera pública raquítica, no se pueden afrontar. El mercado se ha demostrado que no es la referencia para afrontar determinadas situaciones".

PLATAFORMA VS PARTIDO: "A VECES CUESTA IMAGINAR CUANDO SE VIENE DE TRADICIÓN CON RECORRIDO"

Preguntado sobre si hay una confusión interesada entre partido y plataforma, esta última como se está constituyendo Más Madrid, Nacho Murgui opina que "a veces cuesta imaginar, cuando se viene de una tradición política determinada con mucho recorrido y tiempo, que las cosas pueden ser de otro modo", unido a que se parte incluso "de una cierta desconfianza en lo que se refiere a la conformación de organizaciones políticas porque las derivas han sido las que han sido".

"Contamos con muchos ejemplos de burocratización de las organizaciones y no contamos con muchos ejemplos de construcción radicalmente democrática", ha indicado el edil, que ha destacado de Más Madrid que "toma como ejemplo la participación y la transparencia".

"La experiencia dificulta pensar en algo que no sea un partido político. Sin embargo, durante todo el tiempo que ha durado el proceso de construcción (de Más Madrid) había un elemento compartido: había que construir una herramienta política diferente a un partido porque se pretendía hacer política de otra manera, desde parámetros distintos", ha sostenido.

Esos parámetros los identifica con la participación o la transparencia y "no sólo el eje ideológico como elemento en torno al cual se articula la organización política". Para Murgui, se está construyendo "una organización en la que primen no sólo las lealtades a los líderes, las lealtades mal entendidas como obediencia ciega a los líderes, sino la expresión de diferentes soluciones, proyectos, capacidad de trabajo y que sea muy permeable, que no tenga unas fronteras tan definidas como las que tiene un partido político".

Sobre por qué ha apostado por militar en un partido, el edil ha detallado sus razones ."Puedo agruparme desde el punto de vista político con otros ciudadanos y ciudadanas en base a proyectos concretos. Entre las herramientas posibles para transformar y mejorar la sociedad desde luego los partidos son una de esas herramientas, que están muy orientadas al trabajo institucional, a la representación política, que suelen tener una estructura muy jerárquica. Son estructuras que sirven para conquistar el poder de una manera determinada, para participar de una manera eficiente en procesos electorales pero no responden a la diversidad que hoy se da en la sociedad", ha opinado.

Al ser herramientas vinculadas a la conquista del poder, el funcionamiento interno de los partidos "también está muy condicionado por eso y hace que generalmente se produzcan dinámicas de cierre democrático, de primar el control, primar la obediencia sobre la iniciativa". "Creo que las plataformas son más dinámicas, más abiertas", ha identificado.

Y ahí aparece Más Madrid, que ha expresado una inquietud por "formas de hacer política distintas" no refiriéndose Murgui únicamente al 15M dado que "es una corriente que viene de mucho antes y que se prolonga mucho después, encarnada también en Ahora Madrid".

"Tiene que haber una fuerza política que recoja esos temas, esas maneras de entender la política, ver que se puede hacer política de una forma más fresca, más abierta, más permeable y cercana y que no todo se basa en la confrontación, en el grito, en levantar trincheras frente al que piense distinto", ha remarcado.