Nave 73 presenta la obra de teatro 'Una noche de ventisca', un drama histórico con esencia de Mijaíl y Antón Chéjov

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de 'Las niñas de Humenné', la compañía El Dado Teatro regresa a los escenarios con una nueva y ambiciosa producción titulada 'Una noche de ventisca', un drama histórico con esencia de Mijaíl y Antón Chéjov, que se podrá ver todos los viernes y sábados de abril en Nave 73, ha informado la compañía en una nota de prnesa.

Ricardo Goñi, Pedro Martín Cedillo y Trini León unen fuerzas nuevamente para dar vida a un relato inédito, esta vez con un equipo renovado, acorde con las exigencias de la historia.

Bajo la dirección de Goñi y con un texto original Martín Cedillo, 'Una noche de ventisca' nos transporta al invierno de 1927 en Moscú, donde una reunión social se transforma en una lucha silenciosa por la libertad.

La obra narra cómo Mijaíl Chéjov, célebre actor y teórico teatral, intenta escapar de la opresión soviética, enfrentando una batalla de palabras y estrategias en la que su destino pende de un hilo. Con un elenco comprometido y experimentado compuesto por Verónica Valiente, Ángel Solo, Fran Bordonado y Ander Etxebarría, la obra nos sitúa en una de las noches más frías y tensas del Moscú soviético.

En medio de un temporal implacable, la camarada A organiza un encuentro con destacadas figuras de la política y la cultura. Entre los asistentes se encuentra Mijaíl Chéjov, quien enfrenta una orden de arresto inminente. Su única esperanza es persuadir al consejero R*kov, responsable de la orden, para que le conceda un pasaporte que le permita huir del país. La velada se convierte en un duelo de apariencias, diálogos y estrategias donde cada palabra puede cambiar su destino.

La puesta en escena contará con un equipo artístico de primer nivel, con Trini León en el diseño de luces, Hermanos Ferrando en el diseño del espacio sonoro y Fanny Corral en la asesoría de movimiento. Además, la producción contará con la asistencia de dirección de Jéssica Huerta, garantizando una propuesta visual y narrativa de gran impacto.

UN PROYECTO NACIDO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PASIÓN POR EL TEATRO

Sobre la génesis de este proyecto, el director Ricardo Goñi señala que tanto él como Pedro Martín Cedillo están siempre atentos a historias y personajes. Así, comparten reportajes, noticias y libros, buscando nuevas perspectivas y conexiones.

"Cuando me encontré con la historia de Mijaíl Chéjov, sentí la necesidad de compartirla con él. Me une profundamente a Chéjov no solo el hecho de practicar su técnica de interpretación, sino también el privilegio y la responsabilidad de enseñarla. La historia de Mijaíl Chéjov no es ampliamente conocida. Su biografía fue censurada y no se encuentra en muchos libros, pero su legado ha sido transmitido de maestros a alumnos. Yo la conocí a través de mis maestros alemanes de la Michael Chekhov International Academy, y desde entonces sentí el impulso de crear este proyecto, que tiene un poco de realidad y mucho de ficción", explica.

Con esta nueva obra, El Dado Teatro "reafirma su compromiso con un teatro de calidad, cargado de historia, emoción y profundidad dramática. 'Una noche de ventisca' se podrá disfrutar en Nave 73 (c/ Palos de la Frontera, 5 de Madrid) los viernes y sábados de abril.