La Navidad llega a Madrid con el mercado de Nuevos Ministerios que reúne gastronomía, tradición y ocio

Archivo - Un grupo de personas, en el Mercadillo navideño de Nuevos Ministerios, a 27 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Se trata del mercado de Navidad de El Corte Inglés de Castellana, instalado en el aparcamiento exterior junto al complejo de Nu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad ha llegado ya a Madrid con la apertura del mercado de Nuevos Ministerios, situado en el aparcamiento exterior de El Corte Inglés de Castellana, que reúne gastronomía, tradición y entretenimiento en 15 espacios temáticos.

Además, el recinto cuenta con un gran árbol navideño de nueve metros, un belén realizado por un maestro belenista y puestos de decoración, libros, vinilos y artículos para toda la familia, ha indicado la organización en un comunicado.

En su séptima edición, el mercado permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero de 2027 y vuelve a apostar por la gastronomía como "uno de sus principales atractivos, con una selección de marcas y propuestas culinarias que combinan clásicos madrileños, cocina tradicional española y tendencias internacionales".

La oferta incluye desde calamares, patatas fritas, hamburguesas, pizzas, empanadas argentinas, bocadillos o escalopes, hasta café, churros con chocolate, tartas de queso, galletas, dulces o productos sin gluten.

Junto a la gastronomía, el recorrido incluye casetas dedicadas a la decoración navideña, adornos para el hogar, iluminación, figuras y complementos para el árbol, así como una tienda de flores. También cuenta con espacios dedicados al manga, los vinilos, los libros y la cultura.

El horario general de apertura es de 12 a 22 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 12 a 17 horas, mientras que permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero. El 5 de enero mantendrá el horario de 12 a 22 horas.