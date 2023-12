Novillo criticará el martes en la Mesa del Agua las medidas "caprichosas y sin informes técnicos" del Plan del Tajo

"No podemos estar con un mismo grado de depuración que los ríos del Pirineo", señala el titular de Medio Ambiente



MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, criticará el martes en la Mesa del Agua las "medidas caprichosas" del Plan Hidrológico del Tajo, que "no están amparadas en ningún informe técnico", y que mantienen al Canal de Isabel II "en la incertidumbre", ya que necesitan tiempo para la planificación.

"Madrid tiene el río Manzanares que apenas tiene caudal. Ninguna ciudad del mundo se ha desarrollado con un río con tan poco caudal. Cuando vemos otras capitales, tienen unos grandes ríos, como París, que tienen capacidad de suministrar agua y luego depurar incluso las aguas de esas grandes ciudades. Canal lo que hizo en su día para generar agua es su capacidad de embalses y esas conexiones que van compensando entre cuencas a través de trasvases, en esa red de distribución que tiene de más de 14.000 kilómetros", ha explicado.

En una entrevista en Europa Press, Novillo critica que las nuevas condiciones del Plan Hidrológico, que condiciona el trasvase entre el Alberche y Valmayor, "destroza esa planificación que teníamos hasta 2061, que era una concesión legal sobre el agua del Alberche".

"Entonces ahora, no saber si algún mes la Confederación por algún criterio va a decir que no se saca agua de esa concesión nos puede dar al traste con poder suministrar en una época de escasez", ha esgrimido.

El también presidente del Canal ve "frustrante" que se penalice a una empresa pública "que ha invertido tanto en mejorar el ciclo del agua, reduciendo las pérdidas de esas redes a un 4%, cuando en la media nacional es un 15%, y hay comunidades con un 20%, es decir, que el agua se pierde en esas conducciones".

"Una empresa que está haciendo una gestión, no solo en calidad de agua, sino en esa reducción de pérdidas, en ese compromiso medioambiental con la regeneración de agua para regar jardines, etc., pues que no se hayan sentado con nosotros a cómo planificar este agua de Madrid", critica.

AUMENTO DEL 30% DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS

El titular regional de Medio Ambiente también denuncia que el plan estatal aumenta los caudales ecológicos un 30%. "Nos obligan, aunque haya escasez, a tener los embalses abiertos permanentemente con un cierto caudal. No sabemos en qué se basan, si ha habido un impacto diferente en la fauna, en la flora de esos ríos, no sabemos por qué es", censura.

"El cálculo de esos caudales deben tener en cuenta, no sólo evidentemente el estado de las masas de agua, sino las poblaciones que afectan. Si a nosotros nos ponen los mismos caudales ecológicos que un río que pasa por Soria, no tiene mucho sentido. Nosotros somos una gran ciudad y eso hay que tenerlo en cuenta, porque también el ser humano forma parte del ecosistema y entendemos que dar agua para beber es una prioridad. Eso es lo que está pasando ahora en Cataluña", ha apostillado.

Por eso, Novillo pide sentarse con el Ministerio de Transición Ecológica para "preservar ese bien tan importante que es el agua y esos ríos, y que planifiquemos entre todos, que se haga realmente un Plan nacional del agua".

Mientras, espera que el Tribunal Supremo les dé la razón en el recurso judicial que han interpuesto contra esas medidas y también en el tema de la depuración. "El Canal cuenta con unos criterios de depuración de agua muy estrictos, donde se hacen unas inversiones millonarias en todas las depuradoras que tenemos en la red de Canal, y estamos emitiendo un agua de buena calidad, incluso estamos regenerando agua para el riego. Si nos cambias esos criterios de un día para otro con este Plan, no sirven de nada estas inversiones, de plantas que requieren una técnica diferente. No podemos estar con un mismo grado de depuración que los ríos del Pirineo", ha remarcado.

"IMPONEN LA IDEOLOGÍA SOBRE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA"

El titular regional de Medio Ambiente reconoce que "le entristece" que en el Gobierno de la Nación "impongan la ideología y el dogma sobre la ciencia y la técnica, lo que pone en riego al medio ambiente".

"Vengo trabajando en el ámbito de incendios viendo lo que generan esas políticas de no intervención en los montes, teniendo en cuenta que estamos en el área mediterránea, que ha sido intervenida por el hombre durante siglos. No estamos hablando de parques nacionales de Norteamérica, donde no ha habido presencia humana, sino en la Península Ibérica, donde tenemos dehesas y repoblaciones de hace apenas 50 años. Con la agricultura y la ganadería hemos sido capaces de reducir el potencial de los incendios. Si no entendemos que el ecosistema se maneja con la presencia del hombre, al final lo que vamos a generar es una masa de combustible que un día va a arder y no vamos a conseguir parar ese incendio", ha explicado.

Esa política estatal "en contra de la lógica", ha continuado Novillo, la ve ahora en todas las políticas ambientales, como con la nucleares. "Ya se ha reculado en todos los países esa política de cierre y se ha visto que son imprescindibles incluso para la transición energética. Es una energía de cero emisiones de efecto invernadero, una energía ya muy segura porque han venido muchos años, muchos científicos trabajando sobre ella. Entonces nos hemos quedado como el único país en firmar el cierre, porque Alemania, que ya las cerró, se está replanteando incluso volver a activarla, porque no va a renunciar a un 20% del suministro energético en 2035", señala.

LA ELECTRIFICACIÓN DEL PAÍS "VA MUY LENTA"

Novillo ha indicado que las grandes empresas eléctricas, incluso las que están con energías renovables, ven como la electrificación del país "va muy lenta". "Podemos poner muchas plantas solares, mucha energía eólica, pero tanto la red de abastecimiento como el sistema de electrificación necesitan de grandes centros de producción energética que utilizan incluso combustibles fósiles. Por tanto, renunciar a la energía nuclear nos parece un suicidio energético, porque realmente es una energía que nos va a ayudar", insiste.

Novillo aboga por el mix energético para llegar a esa transición ecológica porque "al final lo que nos puede pasar es la paradoja que estamos viviendo, que es que dependíamos antes de Oriente Medio para el petróleo, y ahora estamos dependiendo del Lejano Oriente para las placas solares y para las baterías de los coches que se generan en China, incluso quemando carbón o quemando más combustible que nunca y emitiendo más gases de efecto invernadero para producir eso que en Europa queremos hacer como energía limpia".

"Por tanto, yo creo que todo eso hay que analizarlo, hay que calmarse y hay que trabajar con todos los sectores. Las empresas al final están muy concienciadas, nadie quiere acabar con el planeta, los ciudadanos se van concienciando cada vez más y lo que tenemos que hacer es no ponernos en una situación que puede dar al traste con el objetivo que todos queremos que es la transición energética y luchar contra el cambio climático", ha concluido Carlos Novillo.