Nueva empresa reanuda obras del centro de personas sin hogar de Cañaveral tras resolver contrato anterior por abandono

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Nuevo AZCA; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala-presidenta de Tetuán, Paula Gómez Angulo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva empresa reanudó el pasado 13 de marzo las obras de construcción del centro destinado a personas sin hogar en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, después de que la primera adjudicataria, en concurso de acreedores, abandonara los trabajos cuando estaban al 23%, motivo por el que el Ayuntamiento ha resuelto ese primer contrato y ha incautado la garantía.

Así lo ha detallado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la comisión del ramo ante una pregunta del PSOE. Fue el pasado julio cuando el área de Políticas Sociales trasladó la necesidad de iniciar un expediente de contratación de obras de emergencia para la construcción de un nuevo centro de acogida para personas sin hogar en una parcela de El Cañaveral, que recibió luz verde el 25 de agosto.

Los trabajos fueron adjudicados 7,9 millones de euros y con un plazo de ejecución estimado de seis meses. El 11 de septiembre se suscribió el contrato y las obras arrancaron un día después. "Durante la ejecución de las obras se detectaron retrasos en la ejecución y durante las visitas realizadas el 13 y el 26 de enero de 2026 la dirección facultativa comprobó la no existencia de actividad alguna y que la obra se encontraba en situación de abandono", ha detallado García Romero.

Los trabajos ejecutados hasta ese momento correspondían al 23 por ciento del total de la obra. Ante estas circunstancias, el 30 de se acordó mediante decreto el inicio de expediente de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, sin que se haya formulado oposición por parte del contratista a la consiguiente denuncia.

El siguiente paso lo dio la Junta de Gobierno el 26 de febrero autorizando la resolución del contrato adjudicado y la incautación de la garantía definitiva. Teniendo en cuenta que se mantiene la situación de emergencia declarada, esto es, persiste "la misma necesidad en la construcción de un centro de acogida de personas sin hogar", es "necesario continuar la ejecución de la obra mediante contratación con otra empresa".

A través de un decreto del 6 de marzo se contrata la ejecución de las actuaciones pendientes a otra empresa, que ha reanudado los trabajos el pasado 13 de marzo, ha explicado la delegada.

"OBRA FALLIDA"

El portavoz socialista en la comisión, Pedro Barrero, ha puesto el acento en que no se trata "solo de una obra fallida" sino que detrás hay una "responsabilidad política sobre cómo el Gobierno gestiona una emergencia social".

"La emergencia existió en el papel pero la gestión ha sido un fracaso. La emergencia se declaró el 25 de agosto del 2025 tras la llegada de 276 personas sin hogar. Con esa declaración pudieron saltarse los procedimientos ordinarios de contratación porque no había tiempo que perder, según ustedes. El calendario era claro, terminar la primera fase en diciembre de 2025 y la obra completa en marzo de 2026 pero hoy, 18 de marzo, el centro no está operativo", ha constatado Barrero.

A lo que ha sumado que al anterior contratista se le pagaron "certificaciones por valor de casi 3,2 millones, el 40% de los 7,9 millones de euros del contrato por un centro que no está operativo". "Y lo más grave es que miran hacia otro lado durante meses, la dirección general no plantea resolver el contrato hasta el 30 de enero, con meses perdidos, con dinero público comprometido y las personas siguen abandonadas", ha exclamado.

Esto ha llevado a Barrero a preguntar si el primer contratista "es un habitual o un amigo privilegiado del Ayuntamiento". "Cuando los problemas se repiten ya no es mala suerte, es mala gestión o es algo peor, favoritismo en la contratación pública", ha lanzado. El PSOE llevará esta situación a la comisión de Vigilancia de la Contratación.

OBRAS EN VALDEBEBAS Y CARABANCHEL SIN PROBLEMAS

La delegada García Romero ha replicado que la preocupación del Gobierno municipal con las personas vulnerables se manifiesta con la construcción de Las Caracolas, en Villa de Vallecas, mientras que la izquierda cuando gobernó "no hizo nada".

"Hay contratación, puede usted llevarlo donde quiera, pero no ha habido absolutamente, al revés, se ha tratado con una transparencia absoluta y cumpliendo toda la ley", ha replicado la 'popular', que ha defendido que la primera empresa, "que ha entrado en concurso de acreedores", había "funcionado muy bien" hasta el momento. Con ella se construyó el centro cultural de Valdebebas o la unidad de Policía Municipal en Carabanchel. "Lo importante es que la obra ha vuelto a empezar", ha zanjado.