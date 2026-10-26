Las obras de la futura estación de Bernabéu de Línea 10 de Metro, ejecutadas al 70%

Obras de la estación de Metro de Bernabéu, en Línea 10 - METRO DE MADRID

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación integral de la estación de Metro de Santiago Bernabéu, parada correspondiente a la Línea 10 del suburbano, han superado ya el 70% de ejecución, según han apuntado desde el suburbano madrileño.

Con un presupuesto de 66 millones de euros, los trabajos están transformando la estación en una nueva de 12.000 metros cuadrados, que como novedad pasará a llamarse 'Bernabéu'. La previsión del Gobierno regional es poder finalizar las obras en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

La actuación contempla la remodelación de los espacios interiores, la ampliación de la superficie y la instalación de nuevos equipos de movilidad vertical. Habrá dos accesos vinculados al estadio Santiago Bernabéu y un nuevo acceso a la zona financiera de Azca.

Los trabajos se encuentran en la fase final de la obra civil, tras la demolición de la caverna de la antigua estación y su integración en el nuevo diseño. Entre los espacios ejecutados se encuentran el área destinada al vestíbulo principal, los niveles intermedios y distintas galerías de conexión con los andenes.

"Ya hemos ejecutado el nivel intermedio de la estación y en estos momentos nos encontramos finalizando las conexiones de este nivel con los andenes a través de galerías", ha explicado Carlos Zorita, responsable del Servicio de Infraestructuras y Estaciones de Metro.

Asimismo, ha apuntado que también se ha iniciado ya "una fase de terminación" como son el montaje de las instalaciones electromecánicas, de iluminación, comunicaciones, y lo que permitirá ejecutar los revestimientos.

El proyecto también incluye ascensores para comunicar la calle con los vestíbulos y facilitar los desplazamientos entre los distintos niveles de la estación. "Dentro del avance de la obra ya hemos llevado a cabo la instalación de cuatro de los ascensores que van a permitir la conexión de calle-vestíbulo, dado que la estación va a ser accesible a personas con movilidad reducida", ha indicado.

SIN PARADA EN LA ESTACIÓN

Estas obras han obligado a interrumpir la Línea 10 de Metro (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) entre Nuevos Ministerios y Cuzco desde el 28 de marzo para facilitar la ejecución de los trabajos.

Está previsto que se vuelva a prestar servicio a finales de diciembre. En esa primera fase, los trenes reanudarán la circulación por el tramo, pero no efectuarán parada en Santiago Bernabéu, que continuará cerrada hasta la finalización de su renovación.

Mientras permanezca interrumpido el servicio entre ambas estaciones, se mantendrá el dispositivo gratuito de autobuses alternativos, con frecuencias previstas de entre tres y cinco minutos y recorrido hasta Plaza de Castilla.

TRIPLICARÁ SU SUPERFICIE

La remodelación permitirá triplicar la superficie de la estación, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, con una configuración que proporcionará una respuesta eficaz a la importante densidad de aficionados que se registran en los días de partido.

La infraestructura registró cerca de cuatro millones de entradas durante 2025, con jornadas en las que se superaron los 34.000 viajeros coincidiendo con encuentros y eventos de especial afluencia, según datos de Metro.

El diseño prevé un vestíbulo principal desde el que se visualizarán los niveles intermedios y la llegada de los trenes, con el objetivo de facilitar los recorridos entre los accesos y los andenes.

Una vez finalizada, la estación será una de las más modernas de toda la red, con tornos de acceso y máquinas de venta de última generación, pero manteniendo la vinculación con el Real Madrid y con los éxitos cosechados a lo largo de su historia, aunque preparada también para ser tematizada ante cualquier evento que pueda acoger el estadio.

También será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén, mientras que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes.

El rediseño facilitará así que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad.

Metro está llevado a cabo la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con quien firmó un protocolo para coordinar estas obras con el conjunto de actuaciones e infraestructuras que concurren en la zona.

Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernebéu.