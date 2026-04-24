Ocho detenidos en un narcopiso desarticulado por la Policía en Parla

Dinero y droga incautada en un narcopiso de Parla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en un domicilio en la localidad madrileña de Parla, donde además ha detenido a cinco personas por delitos contra la salud pública y tres más por incumplir la Ley de Extranjería.

Los hechos se produjeron en la mañana del jueves, cuando las investigaciones policiales culminaron con la entrada y registro de la vivienda por parte de agentes del grupo de estupefacientes de la Policía Judicial, según apunta la Policía Nacional en un comunicado.

En este narcopiso se dispensaba y consumían sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana. Producto del dispositivo, los agentes incautaron diez gramos de cocaína y unos 3.100 euros en efectivo.

Por todos estos hechos, los cinco detenidos por un presunto delito contra la salud pública fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de la localidad.