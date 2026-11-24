Archivo - El director de la Oficina Antifraude, Carlos Granados (i), y el presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul (d), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). El P - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por Carlos Granados, ha recibido en el último semestre, desde el pasado 29 de abril, un total de 255 denuncias, de las que 192, el 75%, han sido anónimas.

Granados ha dado cuenta de la labor de investigación de la Oficina en el Pleno de Cibeles, como es obligatorio cada seis meses. En lo que va de año se han registrado 405 denuncias, "una cifra importante pero hay que tener en cuenta que existen bastantes que no son competentes y han sido remitidas al órgano competente o se ha informado al denunciante a dónde debe dirigirlas".

Centrado en las 255 presentadas en los últimos seis meses, el director ha detallado que de ellas 195 son anónimas y 63 tienen un denunciante identificado. De estas 31 han sido interpuestas por mujeres y 32 por hombres.