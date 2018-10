La Oficina Municipal Anticorrupción de Madrid ha recibido ya ocho primeras denuncias

Publicado 26/09/2018 10:29:33 CET

Se elabora un mapa de riesgo con el que su director advierte sobre la promoción de contratos innecesarios y bajas temerarias

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Madrid, Carlos Granados, ha comparecido este miércoles en el Pleno de Cibeles, donde ha dado cuenta de que han empezado a recibir denuncias, un total de ocho.

Para poder ponerla en marcha plenamente se necesita activar el preceptivo registro, con su programa. La semana pasada ya se incorporó una funcionaria encargada de la oficina auxiliar y un consejero técnico. Trabajan provisionalmente con una hoja de excel donde se registran las denuncias, enmarcadas en el sigilo y confidencialidad necesarias, para iniciar su tramitación.

También ha relatado las acciones llevadas a cabo desde la constitución de este órgano, entre las que ha incluido la elaboración de un mapa de riesgos para el Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos advierte de la promoción de contratos innecesarios y de la necesidad de estar alerta ante bajas temerarias.

Granados ha aclarado que la Oficina no puede 'pisar' las funciones de inspección que tiene la autoridad judicial o la policía judicial. De comprobar la existencia de prácticas supuestamente corruptas serían remitidas al órgano competente. "No coincido (con PP y CS) en que no esté operativa. Lo está en prevención en la lucha contra la corrupción, que es su ADN. La investigación es importante pero la Oficina no es un juzgado ni la fiscalía", ha remarcado.

La Oficina emitirá informes sobre las limitaciones en las actividades privadas tras el cese de concejales, ha avanzado. En el mapa de riesgos, Granados ha advertido de los que se pueden encontrar en el sentido de promover contratos innecesarios, no justificados; apostar por formas de contratación que limiten la libre competencia; la existencia de riesgos de filtración de información privilegiada; si se autorizan pagos irregulares; si no se exigen responsabilidades en el caso de incumplimientos contractuales.

Además el Ayuntamiento debe estar alerta en los contratos menores para que no se adjudiquen a un mismo adjudicatario aunque con sociedades distintas. Aconseja además sobre la "preocupante proliferación de casas de juego cerca de colegios" y que la Agencia Tributaria dé a conocer lo que no ingresa indebidamente, junto todo lo que tiene que ver con la caducidad de licencias y con las expropiaciones.

El director ha hecho un repaso por las acciones realizadas, como las formativas, más de 70, con todos los portavoces de la oposición, los delegados de áreas, concejales-presidentes de distrito, con el gerente de la ciudad, con el coordinador de Alcaldía, con los sindicatos... También se ha reunido con representantes de las oficinas análogas en Cataluña y Comunidad Valenciana, además del puesto en marcha en Barcelona.

Granados ha enmarcado en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción la necesidad de crear un órgano encargado de prevenirla y hacer con independencia política, en la misma línea que el informe de la Comisión Europea de 2014, que apuntaba que la contratación pública en urbanismo y medio ambiente, típicamente local, era la más vulnerable a ser objeto de corruptelas. "Para erradicar las conductas perniciosas que socavan la democracia y el Estado de Derecho se crea la Oficina", ha enmarcado el exmagistrado desde el Pleno de Cibeles.