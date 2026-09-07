La oposición llevará el ático de Ayuso al DER mientras el PP buscará defender su acción de gobierno en la Comunidad

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han adelantado que llevarán al Debate del Estado de la Región, que se celebra este jueves y viernes, la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la compra del polémico ático en Chamberí, así como el resto de la acción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, mientras que el Partido Popular afrontará la sesión como un respaldo a sus políticas en estos tres años de legislatura.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que su grupo exigirá explicaciones a Ayuso sobre el ático frente a una Ayuso que considera "absolutamente atareada en tapar sus los problemas de corrupción que le rodean".

En rueda de prensa tras la primera Junta de Portavoces tras el verano, Bergerot ha exigido que la presidenta madrileña presente la documentación y el expediente que justifica la compra del ático y donde se explique "quién mandó comprar ese ático, cuándo fue y cuánto va a costar a los madrileños".

A su juicio, la presidenta madrileña deberá responder personalmente por la operación y no podrá "esconderse detrás de ningún consejero" ni de Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la compra. Para Bergerot, el caso debe abordarse a nivel político pero también judicial, por lo que confía en la colaboración de Ayuso.

La formación ha planteado además una inversión de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid para financiar rutas de autobús gratuito a colegios públicos, una medida que vincula con el apoyo a las familias, la conciliación laboral y familiar y la reducción de los atascos y la contaminación.

En resumen, la portavoz de Más Madrid ha defendido que el Debate sobre el Estado de la Región deberá servir para plantear medidas concretas en beneficio de los ciudadanos y frente a los problemas cotidianos de los madrileños, especialmente en materia de sanidad y educación.

EL PSOE, CON EL "ÚNICO OBJETIVO" DE QUE AYUSO "DIMITA"

Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Mar Espinar, ha avanzado que su grupo encara la recta final de la legislatura con el "único objetivo" de que Ayuso "dimita", aunque ha precisado que el debate no se centrará exclusivamente en la polémica del ático, sino que espera que la presidenta "dé la cara" por su gestión.

Espinar ha reclamado que el Gobierno regional haga públicos los expedientes y gastos que, a su juicio, deberían ser accesibles. "Nos vamos a centrar en la transparencia, en que haga públicos esos expedientes, esos gastos que por Ley deberían ser ya públicos", ha afirmado, añadiendo además que espera que Ayuso priorice hablar de Madrid por encima de la situación a nivel nacional.

La portavoz ha señalado además que su grupo ha registrado numerosas solicitudes de comparecencia, peticiones de información y preguntas parlamentarias y ha avanzado que los consejeros de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo; y el de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comparecerán en el Pleno del 17 de septiembre por la gestión de los incendios y la polémica compra del ático, respectivamente.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado "un Madrid donde los jóvenes se puedan quedar y no sean expulsados", donde las familias puedan formarse y donde los servicios públicos "funcionen, no colapsen", además de barrios seguros. Así, ha señalado que reclamarán a Ayuso que "rectifique" su modelo de Madrid y aplique el principio de "prioridad nacional".

Moñino ha advertido de que Vox no quiere que el debate se convierta en un "debate sobre el estado del ático", si bien considera "confusas e insuficientes" las explicaciones ofrecidas hasta ahora por el Gobierno sobre este asunto. Por ello, ha anunciado que su grupo seguirá reclamando documentación y promoviendo preguntas y comparecencias para esclarecer el caso.

EL PP REIVINDICARÁ SU GESTIÓN

El PP, en cambio, defenderá la gestión del Ejecutivo autonómico y reivindicará la actividad legislativa desarrollada durante la legislatura. Su portavoz, Carlos Díaz-Pache, ha destacado que la Asamblea ha aprobado 29 leyes y ha avanzado que el grupo 'popular' llevará al primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones los debates de totalidad de las leyes de defensa del contribuyente y de turismo, además de aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2027.

Díaz-Pache ha defendido que el DER permitirá continuar con el proyecto del Gobierno de Ayuso y ha situado entre sus prioridades la defensa de los contribuyentes y el desarrollo económico y turístico de la Comunidad. Al mismo tiempo, ha aprovechado su intervención para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación de la financiación autonómica y por la ausencia de un Debate sobre el Estado de la Nación en los últimos años.

De este modo, la cita parlamentaria enfrentará a una oposición que pretende utilizar el Debate de la Región para reclamar mejoras en los servicios públicos, vivienda, transparencia, conciliación y seguridad, además de exigir explicaciones sobre distintas polémicas del Ejecutivo autonómico, con un PP que reivindicará la gestión de Ayuso, su actividad legislativa y sus planes para el próximo curso político.