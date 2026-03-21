Óscar López acusa a Ayuso de "amparar al denunciado y acosar a la denunciante" con "Pili y Mili", Serrano y Millán

1071505.1.260.149.20260321135939 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López interviene durante la presentación del proyecto Centesimal - Álex Zea - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar al denunciado y acosar a la denunciante" en el caso Móstoles, con la ayuda de "Pili y Mili", como se ha referido a su homólogo en el PP madrileño, Alfonso Serrano, y a la vicesecretaria del partido en Madrid, Ana Millán.

López ha clausurado la Conferencia Sectorial 'Feminismo es Igualdad', organizado por el PSOE y celebrada en Alcorcón. El ministro ha puesto el foco en unos kilómetros más allá, en Móstoles, donde "es intolerable que el alcalde, Manuel Bautista (PP), siga ni un día más al frente del Ayuntamiento".

"La denuncia contra el alcalde de Móstoles estuvo durante dos años encima de la mesa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que recibió cinco o seis correos electrónicos en los que se denunciaba la situación pero lo que hizo fue encargar a unos operarios que fueran a borrar los correos de la denunciante. No podemos olvidar la gravedad de las cosas. Y a continuación mandaron a dos, a Millán y a Serrano, Pili y Mili, no sé si eran 'pocholos' o 'pancetas', a hablar con la denunciante para decirle que no denunciara", ha lanzado.

Pero "la presidenta de la Comunidad de Madrid no recibió a los denunciantes, recibió al denunciado para protegerle". "Madrid no se merece una presidenta que ampara al denunciado y acosa a la denunciante", ha manifestado tras ironizar con una "tierra de la libertad" en la que "una concejala sube a interrumpir una obra de teatro feminista".

A lo que ha unido que "tampoco se puede consentir en pleno siglo XXI que la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede de la Asamblea le diga a las mujeres que se vayan a otra parte a abortar y por eso no hace un registro de objetores, que precisamente protege a los profesionales".