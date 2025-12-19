Óscar López censura unos Presupuestos que buscan "convertir a Madrid en Miami" y que hacen que "salten las costuras"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado unos Presupuestos de 2026 que aprobará este viernes la mayoría absoluta del PP en la Asamblea que buscan "convertir a Madrid en Miami" y que hacen que "salten las costuras" de la región.

Lo ha afirmado ante las preguntas de los periodistas tras la presentación de LAZONA Hub Audiovisual en Madrid. Paralelamente, en la Cámara de Vallecas tiene lugar la votación de las enmiendas parciales de las Cuentas regionales para 2026, que superan los 30.000 millones de euros y para los que los 'populares' han aprobado 22 enmiendas a la oposición, 10 del PSOE.

"Madrid en los últimos años ha sufrido un crecimiento espectacular. Pero a Madrid le saltan las costuras. Porque hay un modelo privatizador que está convirtiendo a Madrid en un club privado", ha afirmado López, quien ha cuestionado los costes del alquiler o la falta de ofertas de educación pública o las listas de espera en Sanidad.

Considera que el intento de "convertir a Madrid en Miami" ha llevado a que se esté "expulsando a los madrileños" al tiempo que se vuelven "los derechos en negocios para unos pocos". Cree que esto se debe a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está "montando una fiesta privada en su ático y lo está financiando con el dinero de todos".