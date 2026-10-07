Óscar López confirma que no irá en la lista del PSOE del Congreso: "Quiero centrarme en conseguir el cambio en Madrid"

Archivo.- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha confirmado este miércoles que no irá en las listas del partido al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre porque quiere centrarse en la región.

En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, López ha explicado que ha dado "muchas vueltas" a esta cuestión y ha tomado la decisión "personal" y "política" de "volcarse" en Madrid como candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad.

"Yo creo que es posible el cambio en Madrid, creo que Madrid y la señora Ayuso --la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, representan la peor política y por lo tanto, todas mis energías van a ir a conseguir el cambio en Madrid", ha remarcado.

En cualquier caso, ha recalcado que el tiempo que resta hasta la celebración de los comicios generales del 29N estará volcado como secretario general de la federación madrileña del PSOE para que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, vuelva a ser presidente del Gobierno y para que "la izquierda vuelva a gobernar este país".

Una vez pasados los comicios, ha recalcado, se centrará en "la causa más bonita o de las más bonitas" de su vida política como es "lograr el cambio en Madrid" y desbancar al PP de Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. Según ha indicado, a ello dedicará "toda la energía" y "toda la ilusión" porque "es posible".

En este sentido, ha recordado que de las últimas seis citas electorales en la región "en tres ocasiones tenía que haber gobernado de izquierda". "En Madrid hay una inmensa mayoría que sí ama la Sanidad pública, que sí quiere defender las universidades públicas y que sí quieren políticas de vivienda", ha subrayado.

Así, se ha mostrado convencido de que en la región "hay una mayoría de personas que quieren otra cosa" distinta al PP y "si la gente se moviliza" es posible el cambio en Sol. En esta línea, se ha referido a la presidenta regional como "el mayor exponente de los bulos, los insultos y la falta de todo mínimo sentido común".

"Ha sido así siempre, pues así seguirá siendo", ha remarcado el líder del PSOE-M, que ha recalcado que a la presidenta no le marca el camino el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sino que a ella "le gusta salir antes".

El líder de los socialistas madrileños se ha referido también al libro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que llevará por título 'Íntimo', sobre su vida, infancia y carrera, así como las acciones y personas que han dado forma a su "ideario político".

Tras ironizar sobre "la calidad literaria" de la misma, López ha apuntado que esta obra debería incluir capítulos de la vida de Ayuso en los que explique "cómo le cortó la cabeza políticamente hablando" a Pablo Casado cuando estaba al frente del PP "porque había anunciado su corrupción", "cómo se redactó un protocolo que le costó la vida a 7.299 personas" en las residencias durante la pandemia de Covid o "cómo se compró un ático con el dinero de todos los madrileños a escondidas".