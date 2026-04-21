Óscar López critica el 'no' de la Comunidad al Plan Estatal que "triplica" la inversión en vivienda pública

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha criticado el 'no' de la Comunidad de Madrid al Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros y por el que se "triplica" la inversión en vivienda pública en la región.

"La vivienda es el principal problema de los madrileños y la Comunidad de Madrid no quiere triplicar la inversión en vivienda pública porque siguen defendiendo el modelo de la especulación", ha lanzado López en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Al hilo, ha acusado al PP de Isabel Díaz Ayuso de ser "los de los áticos" al tiempo que "no quieren que haya vivienda asequible en Madrid". "Es muy grave", ha rematado.

Por su parte, el Ejecutivo regional ha cargado este martes contra un Plan de Vivienda estatal que llega tarde, se ha hecho "a espaldas" de las comunidades autónomas y se concibe como un instrumento para "recentralizar competencias que son claramente autonómicas", además de contar con una financiación que es "inviable".

"Todo se resume en que si no comulgas con el intervencionismo de Pedro Sánchez, no hay dinero", ha denunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

"Lejos de ser un marco de colaboración, es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas. Además, intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la protección permanente o favorece la financiación si se declaran zonas tensionadas. Es decir, o haces lo que el gobierno quiere, o no hay dinero", ha criticado Rodrigo.

En su opinión, además, está al servicio "de una agenda política" con la que se busca "reforzar la ley de vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado".