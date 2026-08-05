Óscar López dice que el "nivel desmedido de avaricia" de Ayuso será "su final": "Es un pozo sin fondo"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el "nivel desmedido de avaricia" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, será "su final".

"El Gobierno de Ayuso es un pozo sin fondo donde los madrileños no paramos de perder dinero solo para que ella se pegue la vida padre", ha trasladado el ministro en redes sociales compartiendo la noticia de 'El País' que cifra en 6,3 millones de euros el coste del ático de Chamberí que fue adquirido por la Comunidad para ser oficina temporal de la mandataria autonómica mientras había obras en la Real Casa de Correos.

López ha afirmado que la presidenta autonómica está "tardando en dimitir" y ha afirmado que "cada escándalo supera al anterior" en lo que respecta a este inmueble que el Ejecutivo regional ha puesto a la venta finalmente para ayudar a la reconstrucción de los municipios asolados por el incendio de la Sierra Oeste.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista exigía este lunes una reunión urgente de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid para que el Gobierno de la Comunidad explique la motivación de la compra del ático de Chamberí, que considera "una patraña", y la licitación de las obras en la Real Casa de Correos con la que justifican esta adquisición.