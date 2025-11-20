Óscar López no valora condena a García Ortiz hasta leer la sentencia: "Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha evitado valorar la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por parte del Tribunal Supremo (TS) hasta conocer la sentencia.

"Cuando lo lea lo valoraré. Déjeme que lo conozca. Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente", ha trasladado López a los medios de comunicación tras su intervención en la IV edición del foro de reflexión 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, en el Ateneo de Madrid.

Alrededor de las 13.30 horas se conocía el fallo del TS que ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El fallo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

El fallo se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.