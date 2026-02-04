Óscar López pide prudencia ante aviso rojo por desbordamiento del Jarama y recomienda informarse por fuentes oficiales

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - M. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha pedido prudencia este miércoles ante el aviso rojo por desbordamientos en el río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares y ha recomendado informarse por fuentes oficiales.

Lo ha señalado en su visita al Centro de Educación de Secundaria y Formación Profesional 1º de Mayo de la capital donde ha reclamado "seguir siempre las recomendaciones oficiales".

Ha recordado que el pasado año ya hubo daños materiales en la zona --entre ellos el Polideportivo Justo Gómez Salto de San Fernando de Henares-- y ha indicado que ha hablado con alcaldes de la zona que están "reforzando" las precauciones ante el riesgo de desborde.

"Pero lo más importante es que todo el mundo esté pendiente de los medios oficiales, que se informen bien a través de canales oficiales y que estén muy preparados", ha insistido a los vecinos del Corredor del Henares.

La Delegación del Gobierno en Madrid trasladaba esta mañana la activación por la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) del nivel rojo entre Mejorada y San Fernando y apuntaba que hay "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la propia cuenca del Jarama.

"Precaución máxima. Existe riesgo de desbordamientos, por lo que se pide máxima precaución y evitar acercarse al cauce", destacaba la Delegación.