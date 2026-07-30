Óscar López recalca que Ayuso "se estaba poniendo un piso" e insiste en que enseñe el expediente del "ático de lujo"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recalcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se estaba poniendo un piso gratis" y aunque el Ejecutivo regional ha anunciado que lo venderá ha insistido en que enseñe el expediente de compra del "ático de lujo".

"Se estaba poniendo un piso gratis sin contarlo. Y la han pillado. Otra mentira más. Pero no engañan a nadie. No pueden responder a nada, pero vamos a seguir preguntando", ha lanzado en sus redes sociales después de que el Gobierno autonómico anunciara la venta del inmueble de 480 metros cuadrados para ayudar a la reconstrucción de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

Desde el PSOE y Más Madrid se ha insistido en que se conozca el expediente de compra de este inmueble que se adquirió para que fuera el despacho temporal de la presidenta mientras se acometen obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Esta mañana, López exigía a Ayuso que aclarase si la compra de este "ático de lujo" buscaba que tuviera una "residencia oficial". "Si Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga (...) Bueno, dos residencias oficiales: una para invierno, el ático de lujo, y otra de verano en Rascafría", lanzaba a los medios de comunicación en la sede del partido en Madrid tras una reunión de coordinación con la Ejecutiva del partido en la capital.