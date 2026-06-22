Óscar López reprocha a Ayuso "allanarse" a Quirón mientras su novio pasaba "de profesional normal" a dar "un pelotazo"

Archivo - El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "allanarse" ante Quirón al tiempo que su novio, Alberto González Amador, pasaba "de profesioanl normal" a dar "un pelotazo espectacular".

López ha explicado en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, que la Comunidad de Madrid arrastaba desde hacía años juicios por "discrepancias" entre Quirón y la Comunidad por la liquidación, que lleva a un litigio en los tribunales. Un choque que habría acabado porque "la empresa Quirón de repente empieza a cobrar lo que pide desde que la señora Ayuso es presidenta".

López ha ejemplificado estas discrepancias con el presupuesto del pasado año, donde se habían planteado "900 millones para Quirón y finalmente fueran 1.600 millones".

"La Comunidad tiene la obligación de velar por el interés de todos y durante años estuvo diciendo que no, que no correspondía pagar lo que pedía Quirón, hasta que de repente un día se allana", ha apuntado López, quien ha afirmado que en ese momento se produce un relevo de la interventora de la Comunidad, "que supuestamente se negaba a firmar lo que pedía Quirón".

En este punto ha deslizado que mientras ocurría este fin de la discrepancia entre empresa y Ejecutivo con la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, pasa de ser "un profesional normal" a facturar "4,4 millones de euros" y su socio "hace negocios con Quirón".

UN "PELOTAZO" DE SU NOVIO

"El señor Amador, que insisto, hace seis años era un profesional normal, que desde luego no podía permitirse esos lujos, ni coches de lujo, ni pisos ni áticos en Chamberí. Y que de repente, oiga, en cuatro años ha pegado un pelotazo espectacular. ¿Con quién? Con Quirón", ha resumido el ministro, quien ha remarcado que es "el mayor adjudicatario" de la Comunidad y que "cobra, ahora sí, antes no, lo que pide".

Preguntado por si considera que esta estructura la habría facilitado la señora Ayuso, se ha limitado a responder que a Quirón "le ha ido muy bien con Ayuso", al tiempo que ha afirmado que hay "rumores" que vinculan la caída de la expresidenta Cristina Cifuentes con la judicialización de la relación con Quirón.

López ha tachado de "gravísimo" que "de repente" desde la Comunidad se "desista" en el pleito con Quirón y ahora los madrileños "pagan el doble de lo que estaba previsto". Además, ha alertado de que se están moviendo fondos de otras partidas para hacer frente a los pagos al conglomerado de la sanidad privada, "como dinero de residencias".

"Y que algún día, de verdad que espero y confío y deseo que la justicia sea igual para todos. Alguien. investigará por qué la Comunidad de Madrid desiste. Y se allana a lo que plantea Quirón. Porque eso es una lesión a lo que pagamos todos los ciudadanos de Madrid con nuestros impuestos", ha rematado.